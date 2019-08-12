Бійцівський пес загриз дівчину: історія під Миколаєвом отримала несподіване продовження

Пес на смерть загриз дівчину у Вознесенську (Колаж РБК-Україна)

Суд виніс рішення у справі про загибель дівчини в Вознесенську, яку загриз собака

Історія трагедії з 27-річною Євгенією з міста Вознесенськ Миколаївської області облетіла у лютому 2019 року всі ЗМІ. Дівчину насмерть загриз собака бійцівської породи, який належить її колишньому хлопцю. Після інциденту він спокійно забрав собаку і залишив екс-кохану стікати кров'ю на дитячому майданчику. Через кілька годин після того, як Євгенію знайшли, вона померла в лікарні.

Співробітники поліції провели слідство і встановили власника собаки. Йому було оголошено про підозру і справу направили в суд.

На початку серпня судді поставили крапку в трагічній справі і незважаючи на безліч обтяжуючих обставин, колишній коханий Євгенії, який за словами свідків, спеціально нацькував на дівчину пса, отримав дуже м'який вирок.

Як повідомляє прес-служба Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, чоловік визнаний винним за статтею "Залишення в небезпеці". Йому дали умовний термін і звільнення від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Як встановив суд, обвинувачений зустрівся з колишньою дівчиною 18 лютого, трохи поспілкувався і запропонував провести її додому. Вона відмовилася, і він пішов, але пізніше знову вийшов на вулиці, щоб вигуляти свого пса. На суді він повідомив, що пес вирвався і побіг по вулиці, а коли він його наздогнав, той вже кусав дівчину за ноги і голову. Вгамувати агресивного пса він не зміг і тому пішов додому.

Він визнав під час судового розгляду, що залишив потерпілу в небезпеці і не зробив нічого, щоб надати їй допомогу.

Під Миколаєвом бійцівський пес смерть загриз дівчину (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що інцидент з псом під Миколаєвом, який загриз на смерть дівчину, отримав продовження.

А також розповідали про те, що в Одесі бійцівський пес накинувся на жінку.