Боятся потерять кандидата? Почему работодатели не указывают размер зарплаты в вакансиях

Можно заметить, что на сайтах поиска работы в вакансиях часто отсутствует информация о размере заработной платы. Это сбивает с толку соискателя и может даже отбить желание отправлять свое резюме. Однако на скрытие этой суммы работодателя могут подталкивать разные причины, которым есть объяснение.
На каких основаниях работодатели не пишут размер зарплаты - читайте ниже в материале Styler.
Часто бывает, что компания только открыла новую позицию и не может определить сумму вознаграждения. Так происходит и потому, что направление работы может быть совершенно новым для рынка.
В таком случае работодатель не знает, какой размер зарплаты может быть достойным. Тогда с потенциальным сотрудником обсудят желаемую сумму заработной платы и возможность компании ее обеспечить.
В большинстве вакансий указывают размер зарплаты от минимальной до максимальной допустимой суммы.
К примеру, заработок может колебаться от 15 000 до 25 000 гривен в месяц. Часто искатели убеждены, что их оклад будет именно верхним пределом, то есть максимальная сумма. А когда получат меньшее вознаграждение, разочаруются, потеряют мотивацию к работе или даже уволятся.
С другой стороны, если работодатель просто укажет зарплату от 15 000, опытный кандидат не обратит внимания на объявления из-за низкой заработной платы.
Может быть так, что компания предлагает заработок ниже того, который есть на рынке. Тогда сумму просто скрывают, а в объявлении описывают все другие преимущества работы именно в этом учреждении.
Другая ситуация, когда заработная плата достаточно высока. Тогда работодатель скрывает ее с целью отсеять тех кандидатов, которые "клюнут" на большую сумму денег. А настоящие специалисты, просмотрев требования, поймут, подходят ли они на вакансию и какой примерно может быть оплата.
Работодатель может не желать разглашать сумму всем кандидатам. Когда он увидит, что кандидат может занять вакансию, только во время собеседования озвучит уровень зарплаты.
К тому же компания может считать, что искатель понимает примерный заработок, если ищет работу именно в этой сфере.
Зачастую в компаниях работники не знают, сколько получают их коллеги. Соответственно, и сам работодатель не сообщает эти цифры в объявлениях.
Это может касаться компаний, не выработавших подход к системе вознаграждения сотрудников или принимающих новых людей хаотично. Тогда даже в одном отделе коллеги на одной должности могут получать оплату разного размера.
Раньше мы рассказывали, как изменились зарплаты в Украине за год войны.
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