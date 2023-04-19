Боятся потерять кандидата? Почему работодатели не указывают размер зарплаты в вакансиях

Работодатель не определился с суммой

Часто бывает, что компания только открыла новую позицию и не может определить сумму вознаграждения. Так происходит и потому, что направление работы может быть совершенно новым для рынка.

В таком случае работодатель не знает, какой размер зарплаты может быть достойным. Тогда с потенциальным сотрудником обсудят желаемую сумму заработной платы и возможность компании ее обеспечить.

Страх потерять кандидата из-за зарплатной вилки

В большинстве вакансий указывают размер зарплаты от минимальной до максимальной допустимой суммы.

К примеру, заработок может колебаться от 15 000 до 25 000 гривен в месяц. Часто искатели убеждены, что их оклад будет именно верхним пределом, то есть максимальная сумма. А когда получат меньшее вознаграждение, разочаруются, потеряют мотивацию к работе или даже уволятся.

С другой стороны, если работодатель просто укажет зарплату от 15 000, опытный кандидат не обратит внимания на объявления из-за низкой заработной платы.

Либо ниже средней, либо неприлично высокая

Может быть так, что компания предлагает заработок ниже того, который есть на рынке. Тогда сумму просто скрывают, а в объявлении описывают все другие преимущества работы именно в этом учреждении.

Другая ситуация, когда заработная плата достаточно высока. Тогда работодатель скрывает ее с целью отсеять тех кандидатов, которые "клюнут" на большую сумму денег. А настоящие специалисты, просмотрев требования, поймут, подходят ли они на вакансию и какой примерно может быть оплата.

Политика неразглашения размера зарплат

Работодатель может не желать разглашать сумму всем кандидатам. Когда он увидит, что кандидат может занять вакансию, только во время собеседования озвучит уровень зарплаты.

К тому же компания может считать, что искатель понимает примерный заработок, если ищет работу именно в этой сфере.

Работодатель не хочет демотивировать работников

Зачастую в компаниях работники не знают, сколько получают их коллеги. Соответственно, и сам работодатель не сообщает эти цифры в объявлениях.

Это может касаться компаний, не выработавших подход к системе вознаграждения сотрудников или принимающих новых людей хаотично. Тогда даже в одном отделе коллеги на одной должности могут получать оплату разного размера.