Російську туристку обпльовували в Болгарії: дуже брудна країна (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Болгарії стався інцидент із російською туристкою

У Болгарії стався инцидет із російською туристкою та місцевим жителем - власником ресторану. Конфлікт стався після того, як жінка зі своїми трьома дітьми стала проходити через огороджену територію кафе Coco Loco Bar Grill в Сонячному березі. Про це повідомляють росСМИ.

Зазначається, що болгарин розкритикував росіянку, після чого нібито вхопив її за руку і плюнув у обличчя. До власника закладу підійшла подруга туристки - також росіянка - і звинуватила чоловіка у негідній поведінці. Між ними відбулася словесна перепалка. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Life Новости".

Як видно на ролику, жінка стала сперечатися з болгарином англійською мовою. Той заявив, що не потрібно було проходити через його ресторан. Також він назвав РФ "дуже брудною країною" і додав, що йому не подобаються росіяни.

Після цього подруга туристки поцікавилася, чи є серед відвідувачів його кафе росіяни. Власник закладу відповів негативно і зазначив, що у нього тільки українці, які є "найкращими відвідувачами".

Повідомляється, що туристка після інциденту поскаржилася у Консульство РФ, а воно перенаправило заяву у місцеву поліцію.

Відео: YouTube / Life Новини

Як повідомлялося раніше, у Греції власник готелю вигнав 30 дітей з України через те, що вони повісили прапори України на балконах.

Також ми писали про те, що нещодавно кримчани в мережі жорстко розкритикували росіянку, яка відвідала окупований півострів і поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ.