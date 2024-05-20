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4 знака Зодиака, которые боятся любви как огня

Понедельник 20 мая 2024 12:35
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4 знака Зодиака, которые боятся любви как огня Какие знаки Зодиака боятся любить (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В то время как некоторые знаки Зодиака всегда имеют счастливые отношения или просто не могут представить свою жизнь без любви, некоторые избегают возможного развития романтических чувств из-за нескрываемого страха.

О том, какие знаки Зодиака избегают любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Близнецы - отстраненный воздушный знак, который предпочитает вести эмоциональные интеллектуальные беседы вместо того, чтобы говорить о своих чувствах. А вот эмоциональная близость не их сильная сторона.

На самом деле с их изменчивой натурой им трудно не только быть эмоционально уязвимыми с кем-то, но и быть привязанными к одному человеку.

Им легко соскучиться, и они, вероятно, будут физически близки с кем-то лишь до тех пор, пока этот человек достаточно интересен и весел для них.

Дева

Девы - практические и аналитические мыслители. Им нужно много времени, чтобы не только обдумать свои эмоции, но и понять, доверяют ли они кому-то и чувствуют ли себя достаточно безопасно и комфортно.

Для физической близости им также нужно много времени, не только потому, что они должны доверять человеку, но и потому, что Девам нужно выйти из собственных мыслей и не судить о себе и своем партнере.

Козерог

Эмоциональная близость? Козерог никогда о ней не слышал. Представители этого знака Зодиака известны как холодные, почти безэмоциональные существа. Они слишком сосредоточены на своей карьере и окружении, а не на отношениях и чувствах.

Поэтому Козероги избегают не только физической близости, боясь, что эмоции помешают и все усложнят, но и близости в любом виде, форме или способе.

Водолей

Этот независимый воздушный знак может быть достаточно отстранен и эмоционально холодным. Неудивительно, что Водолеи предпочитают интеллектуальные разговоры, а не теплые откровенные разговоры.

Физическая близость не обязательно является для Водолеев проблемой - они могут не быть эмоционально связанными с кем-либо. Однако Водолеям легче всего вообще избегать отношений, чтобы не иметь дело с эмоциональной уязвимостью.

Кстати, раньше мы писали о том, какие знаки Зодиака сентиментальны.

А также писали о том, какие знаки Зодиака - неисправимые сладкоежки.

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