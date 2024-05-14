Сильнее любят и горько плачут: 6 самых сентиментальных знаков Зодиака

Сентиментальность - черта или состояние, когда человек испытывает определенные сильные эмоции, как вот умиление, восхищение или печаль. Кроме этого, вызвать такие эмоции у сентиментальных людей довольно легко, а у определенных знаков Зодиака - и подавно.

О том, какие знаки Зодиака наиболее сентиментальны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Рыбы

Неудивительно, что Рыбы попали в этот список. Они идеалисты, безнадежные романтики, которые найдут красоту во всем, и их несет течением к людям с сильными эмоциями.

Когда дело доходит до моментов сентиментальности, Рыбы используют искусство. А когда объект восхищения отвечает тем самым - Рыбы теряют сознание от волны эмоций.

Рак

Раки невероятно чувствительны, хотя иногда прячутся в защитный панцирь. Однако обычно представители этого знака Зодиака свободно выражают эмоции, что, вероятно, влияет на их сентиментальность.

Также Ракам нравятся люди, которые ценят семью и друзей превыше всего и готовы доказать это - так же поступают и Раки. Поэтому, если кто-то делает все возможное, чтобы позаботиться о представителях этого знака Зодиака, это затрагивает их за живое.

Телец

У них может быть строгая внешность, но Тельцы сентиментальны до глубины души. Они любят создавать воспоминания и покупать вещи, которые, как они знают, партнер сохранит навсегда.

Тельцы часто вспоминают старые истории жизни с нежностью. Также они стремятся, чтобы кто-то ставил их на первое место. И хотя Тельцы могут вести себя так, будто им ничего не нужно, они тают, когда кто-то делает для них что-то романтическое.

Весы

Весы не стесняются своих чувств. Они общительны и любят знакомиться с новыми людьми, но когда обретают кого-то, к кому испытывают истинные чувства, приходит и сентиментальность.

Их внимание и обожание становятся зацикленными, ведь Тельцы видят только лучшее в партнере и умилены от этого. А романтические жесты тем более сбивают их с ног.

Скорпион

Как и Телец, Скорпион может казаться холодным, но на самом деле они испытывают невероятно сильные чувства. Хотя Скорпионы не показывают своей сентиментальности сразу, считая, что любви нужно время, чтобы развиться.

Однако если партнер Скорпиона доказывает, что ценит отношения, даря тщательно подобранные подарки или говоря что-то нежное, Скорпионы будут глубоко тронуты.

Лев

Возможно, Львы могут быть эффектными в своих романтических жестах, но иногда бывают невероятно сентиментальными. Они хотят выразить их любовь значимыми способами, но хотят, чтобы партнер отвечал им взаимностью.

Львы не хотят, чтобы близкие делали что-то банальное или стандартное - им только нужно, чтобы они вкладывали в это душу.

Так что, когда кто-то выходит из зоны комфорта, чтобы показать, как много значит для них представитель этого знака Зодиака, Лев не может удержаться, чтобы не потерять сознание. И запомнит этот момент до конца жизни.