У Боярці п'яний співробітник Укрзалізниці влаштував шалений затор: водії пішли будити натовпом

"Я дуже сильно вибачаюсь за ненормативну лексику (не я її використовував). Але, 30 хвилин десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, ж/д транспорту не було… Терпець увірвався, пішли в "будку залізничника" і виявили, що він п'яний просто заснув…" - розповідає дописувач.

Автор відео звертається до керівництва Укрзалізниці з проханням щось зробити з цим переїздом, адже наступного разу цей "властелін шлагбауму" може просто його не закрити, коли наближатиметься поїзд.

"Я вже не говорю про швидкі і МНС, які просто могли не доїхати до місця призначення", - додав Євген Грушовець.

Він зазначив, що про інцидент вже повідомили в поліцію Київської області.

Обережно, на відео нижче присутня ненормативна лексика. 18+

В Укрзалізниці відреагували:

"Дякуємо за сигнал, дійсно нестандартна ситуація. Щодо даного випадку вже проводиться детальний розбір", - повідомила пресслужба компанії.

Користувачі мережі надзвичайно обурені тим, що сталося. Ось як вони коментують подію: