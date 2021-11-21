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У Боярці п'яний співробітник Укрзалізниці влаштував шалений затор: водії пішли будити натовпом

Автор: Світлана Мащенко

На залізничному переїзді в Боярці співробітник Укзалізниці влаштував водіям шалений затор, коли закрив шлагбаумом шляхи і просто заснув. Водіям довелося йти будити горе-залізничника.

Про це повідомив у Facebook юрист Євген Грушовець.

"Я дуже сильно вибачаюсь за ненормативну лексику (не я її використовував). Але, 30 хвилин десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, ж/д транспорту не було… Терпець увірвався, пішли в "будку залізничника" і виявили, що він п'яний просто заснув…" - розповідає дописувач.

Автор відео звертається до керівництва Укрзалізниці з проханням щось зробити з цим переїздом, адже наступного разу цей "властелін шлагбауму" може просто його не закрити, коли наближатиметься поїзд.

"Я вже не говорю про швидкі і МНС, які просто могли не доїхати до місця призначення", - додав Євген Грушовець.

Він зазначив, що про інцидент вже повідомили в поліцію Київської області.

Обережно, на відео нижче присутня ненормативна лексика. 18+

В Укрзалізниці відреагували:

"Дякуємо за сигнал, дійсно нестандартна ситуація. Щодо даного випадку вже проводиться детальний розбір", - повідомила пресслужба компанії.

Користувачі мережі надзвичайно обурені тим, що сталося. Ось як вони коментують подію:

  • Треба було врізать у вухо, щоб спати не хотілось серед білого дня на роботі.
  • Вы понимаете, что вы человеку день испортили! Во первых - разбудили. Во вторых - нажаловались руководству. Не только о себе думать нужно!
  • Та він навалений.
  • Жесть.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця шокувала "послугою для тих, кому нічим дихати". Спливло скандальне відео.

Також повідомлялось, що Укрзалізниця похвалилася "золотим вагоном". Стало відомо, як виглядає VIP-поїздка за 24 тисячі.

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Укрзалізниця