В Боярке пьяный сотрудник Укрзализныци устроил бешеную пробку: водители пошли будить толпой

На железнодорожном переезде в Боярке сотрудник Укзализныци устроил водителям сумасшедший затор, когда закрыл шлагбаумом пути и просто уснул. Водителям пришлось идти будить горе-железнодорожника.
Об этом сообщил в Facebook юрист Евгений Грушовец.
"Я очень сильно извиняюсь за ненормативную лексику (не я ее использовал). Но, 30 минут десятки машин стояли не переезде в старой Боярке, ж/д транспорта не было... Терпение лопнуло, пошли в "будку железнодорожника" и обнаружили, что он пьян просто уснул..." - рассказывает автор.
Автор видео обращается к руководству Укрзализныци с просьбой что-то сделать с этим переездом, ведь в следующий раз этот "властелин шлагбаума" может просто его не закрыть, когда будет приближаться поезд.
"Я уже не говорю о скорых и МЧС, которые просто могли не доехать до места назначения", - добавил Евгений Грушовец.
Он отметил, что об инциденте уже сообщили в полицию Киевской области.
Осторожно, на видео ниже присутствует ненормативная лексика. 18+
"Спасибо за сигнал, действительно нестандартная ситуация. По данному случаю уже проводится детальный разбор", - сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Пользователи сети чрезвычайно возмущены произошедшим. Вот как они комментируют событие:
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