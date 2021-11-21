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В Боярке пьяный сотрудник Укрзализныци устроил бешеную пробку: водители пошли будить толпой

Автор: Светлана Мащенко

На железнодорожном переезде в Боярке сотрудник Укзализныци устроил водителям сумасшедший затор, когда закрыл шлагбаумом пути и просто уснул. Водителям пришлось идти будить горе-железнодорожника.

Об этом сообщил в Facebook юрист Евгений Грушовец.

"Я очень сильно извиняюсь за ненормативную лексику (не я ее использовал). Но, 30 минут десятки машин стояли не переезде в старой Боярке, ж/д транспорта не было... Терпение лопнуло, пошли в "будку железнодорожника" и обнаружили, что он пьян просто уснул..." - рассказывает автор.

Автор видео обращается к руководству Укрзализныци с просьбой что-то сделать с этим переездом, ведь в следующий раз этот "властелин шлагбаума" может просто его не закрыть, когда будет приближаться поезд.

"Я уже не говорю о скорых и МЧС, которые просто могли не доехать до места назначения", - добавил Евгений Грушовец.

Он отметил, что об инциденте уже сообщили в полицию Киевской области.

Осторожно, на видео ниже присутствует ненормативная лексика. 18+

В ведомстве отреагировали:

"Спасибо за сигнал, действительно нестандартная ситуация. По данному случаю уже проводится детальный разбор", - сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Пользователи сети чрезвычайно возмущены произошедшим. Вот как они комментируют событие:

  • Надо было врезать в ухо, чтобы спать не хотелось средь бела дня на работе.
  • Вы понимаете, что вы человеку день испортили! Во первых - разбудили. Во вторых - нажаловались руководству. Не только о себе думать нужно!
  • Да он навален.
  • Жесть.

Ранее мы писали, что Укрзализныця шокировала "услугой для тех, кому нечем дышать". Всплыло скандальное видео.

Также сообщалось, что Укрзализныця похвасталась "золотым вагоном". Стало известно, как выглядит VIP-поездка за 24 тысячи.

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Укрзализныця