Бій під Золотим: в госпіталі розповіли про стан поранених військових (відео)

У військовий госпіталь у Харкові прибув борт із бійцями ЗСУ, які отримали поранення на фронті на Донбасі після важкого бою з окупантами в районі Золотого. Воїнів евакуювали із зони проведення ООС на вертольоті.

Йдеться про шістьох українських військовослужбовців - серед яких в одного осколкові поранення середнього ступеня тяжкості, а у двох легкі осколкові поранення. Про це йдеться в повідомленні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону на сторінці в Facebook.

Захисників доставили до шпиталю 18 лютого.

Зазначається, що всім бійцям була надана необхідна медична допомога, вони забезпечени всіма медикаментами та витратними матеріалами.

Лікування проводиться в плановому порядку.

Поранених військових доставили в харківський шпиталь (Фото з Facebook-сторінки Харківського військово-медичного клінічного центру Північного регіону)

Начальник військово-медичного клінічного центру полковник медичній служби розповів про стан поранених воїнів.

Відео: У госпіталі розповіли про стан поранених бійців ЗСУ

Нагадаємо, що у масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний військовий ЗСУ Максим Хитайлов. Боєць був гранатометчиком і входив до 72-ї окремої механізованої бригади.

Того дня російсько-терористичні війська спробували прорвати лінію розмежування. Близько 5 години ранку бойовики відкрили вогонь по позиціях 72 і 93 окремих мехбригад, використовуючи артилерію.

Українські військові відбили напад, але без втрат не обійшлося. За інформацією штабу ООС, у бойовиків - четверо загинули і шестеро поранених.