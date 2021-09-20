Ботулізм дуже небезпечний: як уберегти себе і рідних від смертельного захворювання
Ботулізм - це найнебезпечніше харчове отруєння. Заразитися ботулізмом можна від вживання продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Причиною отруєння часто стають продукти консервації, в тому числі й домашнього приготування – м'яса, риби.
Звідки з'являються ботулотоксини і як уберегти себе і рідних від смертельного отруєння, розповіли в Держспоживслужбі.
На початку осені українці активно готують запаси на зиму і займаються консервацією продуктів. Саме консерви - овочеві, фруктові, грибні, м'ясні, рибні стають основною причиною зараження ботулізмом. Також ботулізмом можна заразитися при вживанні копченостей, в'яленої та сушеної риби, особливо приготованих в домашніх умовах з порушеннями гігієни.
Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він створює спори, дуже стійкі від впливу хімічних і фізичних факторів. Вони здатні витримати кип'ятіння протягом 5 хвилин, але гинуть при температурі 120 градусів через пів години. У продуктах токсини можуть розміщуватися нерівномірно. Але ідеальні умови для ботулотоксинів - місткості без кисню. Відрізнити банки з токсинами дуже складно, оскільки здуття буває далеко не завжди.
Інкубаційний період при ботулізмі може тривати від 2 до 8 днів. Чим він коротше - тим сильніше отруєння. У дуже важких випадках інкубаційний період може скласти всього 24 години.
Основні ознаки ботулізму:
- Диспепсичний синдром
- Розлад зору
- Порушення дихання
Якщо у вас з'явилося порушення зору, виникла м'язова слабкість, в роті з'явилася сухість, загальне відчуття туману, предмети почали двоїтися, перед очима виникає сітка – негайно зверніться до лікаря і повідомте, що є підозра на ботулізм.
Ботулізм - дуже важке захворювання, які може викликати незворотні наслідки та привести до смерті хворого. Займатися самолікуванням категорично не можна, бо при ботулізмі необхідно введення спеціальної сироватки.
Як уберегти себе і близьких
- Строго дотримуватися санітарно-гігієнічних правил при обробці, зберіганні та приготуванні харчових продуктів і сировини.
- Ретельно обробляти та просушувати овочі, особливо гриби перед консервуванням, дотримуватися температурного режиму при виготовленні консервів.
- Не їсти консерви при підозрі на недоброякісність
- Не купувати копчену, солону і в'ялену рибу на стихійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах і без лабораторного контролю.
- При покупці сушеної або в'яленої риби промислового виробництва, завжди перевіряти її на зовнішній вигляд, умови зберігання, термін придатності, наявність маркування.
- Грибні та рибні консерви можна вживати тільки промислового виробництва.
- При обробці продукти потрібно ретельно очищати та промивати проточною водою, кишки з риби потрібно очищати швидко, чистити її відразу після вилову, для консервування використовувати тільки свіжі та доброякісні продукти.
- Необхідно строго дотримуватися рекомендовані правила обробки банок і теплової обробки продуктів. Домашні консерви потрібно зберігати в холодильнику, в прохолодному місці й бажано короткий термін.
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