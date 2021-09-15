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Ці знання можуть врятувати чиєсь життя: перша допомога при отруєнні грибами

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Середа 15 вересня 2021 08:15
Ці знання можуть врятувати чиєсь життя: перша допомога при отруєнні грибами Фото: симптоми отруєння рибами і як надати першу допомогу (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почастішали випадки отруєння грибами. У серпні було зареєстровано 17 отруєнь дорослих, 2 - дітьми. За першу декаду вересня від отруєння постраждало вже 12 отруєнь, 2 людини загинули.

Як правильно збирати та вживати гриби, а так само як надати першу допомогу при отруєнні, розповіли в Центрі громадського здоров'я України.

  • Відмовтеся від вживання дикорослих грибів, замініть їх грибами, які вирощують штучно, надійно контролюють і продають в торгових точках.
  • Не купуйте гриби на стихійних ринках
  • Уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки
  • Збирайте тільки знайомі вам гриби, при найменшому сумніві – відразу викидайте, не залишайте їх поруч з іншими.
  • Не беріть занадто молоді або старі гриби - їх легко сплутати з отруйними
  • Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, оскільки гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі й метали.
  • Не збирайте гриби в посушливу погоду, через те, що гриб в цей час пересихає-віддає воду і збільшує концентрацію токсинів
  • Не вживайте в їжу сирі гриби
  • Вдома завжди перевіряйте ретельно всі гриби - сумнівні викидайте
  • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання
  • Варіть гриби не менше трьох разів, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
  • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.

Кому гриби категорично не можна

  • Вагітним
  • Жінкам, які годують груддю
  • Літнім людям
  • Дітям до 12 років

Перші симптоми отруєння грибами

  • Нудота і блювота
  • Судоми
  • Задишка
  • Зниження пульсу
  • Різкий біль в животі
  • Запаморочення
  • Холодні руки та ноги
  • Підвищення температури тіла
  • Галюцинації, головний біль, сплутана свідомість

Перша допомога при отруєнні грибами

  • Негайно зателефонуйте у швидку-103
  • Промийте шлунок водою
  • Дотримуйтесь постільний режим
  • Пийте багато рідини-води або прохолодного чаю
  • Прийміть сорбент
  • Категорично не можна вживати їжу або алкоголь - це може прискорити поширення токсинів
  • Не займайтеся самолікуванням - це дуже небезпечно

Ці знання можуть врятувати чиєсь життя: перша допомога при отруєнні грибами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи назвали найкорисніший гриб.

А також ми розповідали, за якими симптомами може ховатися серцевий напад у жінок.

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