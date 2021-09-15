Ці знання можуть врятувати чиєсь життя: перша допомога при отруєнні грибами
Фото: симптоми отруєння рибами і як надати першу допомогу (freepik.com)
В Україні почастішали випадки отруєння грибами. У серпні було зареєстровано 17 отруєнь дорослих, 2 - дітьми. За першу декаду вересня від отруєння постраждало вже 12 отруєнь, 2 людини загинули.
Як правильно збирати та вживати гриби, а так само як надати першу допомогу при отруєнні, розповіли в Центрі громадського здоров'я України.
- Відмовтеся від вживання дикорослих грибів, замініть їх грибами, які вирощують штучно, надійно контролюють і продають в торгових точках.
- Не купуйте гриби на стихійних ринках
- Уважно оглядайте гриби, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки
- Збирайте тільки знайомі вам гриби, при найменшому сумніві – відразу викидайте, не залишайте їх поруч з іншими.
- Не беріть занадто молоді або старі гриби - їх легко сплутати з отруйними
- Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, оскільки гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, в тому числі й метали.
- Не збирайте гриби в посушливу погоду, через те, що гриб в цей час пересихає-віддає воду і збільшує концентрацію токсинів
- Не вживайте в їжу сирі гриби
- Вдома завжди перевіряйте ретельно всі гриби - сумнівні викидайте
- Готуйте гриби протягом першої доби після збирання
- Варіть гриби не менше трьох разів, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менше 30 хвилин.
- Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.
Кому гриби категорично не можна
- Вагітним
- Жінкам, які годують груддю
- Літнім людям
- Дітям до 12 років
Перші симптоми отруєння грибами
- Нудота і блювота
- Судоми
- Задишка
- Зниження пульсу
- Різкий біль в животі
- Запаморочення
- Холодні руки та ноги
- Підвищення температури тіла
- Галюцинації, головний біль, сплутана свідомість
Перша допомога при отруєнні грибами
- Негайно зателефонуйте у швидку-103
- Промийте шлунок водою
- Дотримуйтесь постільний режим
- Пийте багато рідини-води або прохолодного чаю
- Прийміть сорбент
- Категорично не можна вживати їжу або алкоголь - це може прискорити поширення токсинів
- Не займайтеся самолікуванням - це дуже небезпечно
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