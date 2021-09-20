Ботулизм очень опасен: как уберечь себя и родных от смертельного заболевания
Ботулизм – это самое опасное пищевое отравление. Заразиться ботулизмом можно от употребления продуктов, в которых накопились ботулотоксины. Причиной отравления часто становятся продукты консервации, в том числе и домашнего приготовления – мяса, рыбы.
Откуда появляются ботулотоксины и как уберечь себя и родных от смертельного отравления, рассказали в Госпродпотребслужбе.
В начале осени украинцы активно готовят запасы на зиму и занимаются консервацией продуктов. Именно консервы – овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные становятся основной причиной заражения ботулизмом. Также ботулизмом можно заразиться при употреблении копченостей, вяленой и сушеной рыбы, особенно приготовленных в домашних условиях с нарушениями гигиены.
Возбудитель Clostridium botulіnum постоянно существует в грунте, он создает споры, очень стойкие от влияния химических и физических факторов. Они способны выдержать кипячение в течение 5 минут, но гибнут при температуре 120 градусов через полчаса. В продуктах токсины могут размещаться неравномерно. Но идеальные условия для ботулотоксинов – емкости без кислорода. Отличить банки с токсинами очень сложно, так как вздутие бывает далеко не всегда.
Инкубационный период при ботулизме может длиться от 2 до 8 дней. Чем он короче – тем сильнее отравление. В очень тяжелых случаях инкубационный период может составить всего 24 часа.
Основные признаки ботулизма:
- Диспепсический синдром
- Расстройство зрения
- Нарушение дыхания
Если у вас появилось нарушение зрения, возникла мышечная слабость, во рту появилась сухость, общее ощущение тумана, предметы начали двоиться, перед глазами возникает сетка – немедленно обратитесь к врачу и сообщите, что есть подозрение на ботулизм.
Ботулизм – очень тяжелое заболевание, которые может вызвать необратимые последствия и привести к смерти больного. Заниматься самолечением категорически нельзя, так как при ботулизме необходимо введение специальной сыворотки.
Как уберечь себя и близких
- Строго соблюдать санитарно-гигиенические правила при обработке, хранении и приготовлении продуктов питания и сырья.
- Тщательно обрабатывать и просушивать овощи, особенно грибы перед консервированием, соблюдать температурный режим при изготовлении консервов.
- Не есть консервы при подозрении на недоброкачественность
- Не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена в домашних условиях и без лабораторного контроля.
- При покупке сушеной или вяленой рыбы промышленного производства, всегда проверять ее на внешний вид, условия хранения, срок годности, наличие маркировки.
- Грибные и рыбные консервы можно употреблять только промышленного производства.
- При обработке продукты нужно тщательно очищать и промывать проточной водой, кишки из рыбы нужно очищать быстро, чистить ее сразу после вылова, для консервирования использовать только свежие и доброкачественные продукты.
- Необходимо строго соблюдать рекомендованные правила обработки банок и тепловой обработки продуктов. Домашние консервы нужно хранить в холодильнике, в прохладном месте и желательно короткий срок.
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