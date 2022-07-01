Не тільки борщ: які українські надбання захищає ЮНЕСКО (фото і відео)

ЮНЕСКО внесла український борщ у Список нематеріальної культурної спадщини. Тепер традиційна страва нашого народу і культура її приготування офіційно знаходиться під охороною Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Але окрім борщу до цього славнозвісного і важливого списку входять й інші культурні надбання України. Які саме – читайте далі у матеріалі Styler.
Петриківський декоративний розпис як явище українського орнаментального народного мистецтва було внесено до списку нематеріального надбання у 2013 році.
"Жителі села Петриківка прикрашають своє житло, хатні речі та музичні інструменти у стилі орнаментального розпису, який характеризується фантастичними квітами та іншими природними елементами, заснований на ретельному спостереженні за місцевою флорою та фауною", - йдеться на сайті ЮНЕСКО.
Петриківський розпис (фото: ich.unesco.org)
Це мистецтво багате символікою: півень символізує вогонь і духовне пробудження, а птахи символізують світло, гармонію та щастя. Ці розписи оберігають людей від горя і зла.
Петриківський розпис (фото: ich.unesco.org)
Традиція декоративно-прикладного мистецтва "сприяє відновленню історичної та духовної пам’яті та визначає ідентичність усієї громади".
Козацькі пісні Дніпропетровщини були внесені до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони, у 2016 році.
У цих піснях йдеться "не лише про трагедію війни, але й особисті стосунки воїнів-козаків".
Козацькі пісні потребують захисту (фото: ich.unesco.org)
Але біда у тім, що пам'ятають і несуть ці пісні в народ переважно люди, яким за 70 років. Тому безперервність традиції "зараз під питанням через старіння популяції носіїв і нестачу інших джерел знань для нових поколінь".
Традиція косівської розписної кераміки – посуду, обрядових речей, іграшок та кахлів – зародилася у XVIII столітті, а свого розквіту досягла в середині XIX століття.
Традиція косівської мальованої кераміки (фото: ich.unesco.org)
Основною особливістю косівської кераміки є образне оформлення орнаменту. Сюжетний мотив виражає історію, побут, фольклор, вірування та звичаї гуцулів, навколишній рослинний і тваринний світ.
Така кераміка використовується в побуті, має практичне та художнє значення.
Традиція косівської мальованої кераміки (фото: ich.unesco.org)
Сьогодні за збереження традиційного технологічного циклу, а також за "спадкоємність поколінь майстрів і носіїв" відповідає лише Кафедра художньої кераміки Косівського коледжу.
До списку ЮНЕСКО ця невід’ємна частина нематерiальної культурної спадщини гуцулiв увійшла в 2019 році.
Орнек (Орьнек) є національним кримськотатарським орнаментом і разом з тим – одним з найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.
Орнек використовується у вишивці, ткацтві, гончарстві, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, розпису скла та стін.
Символи розташовані так, щоб створити оповідну композицію, наповнену певним змістом.
Орнамент Орьнек (фото: ich.unesco.org)
До загальноприйнятих символів належать рослини та дерева, що символізують людей різної статі та віку. А загалом же існує близько 35 символів – кожен зі своїм унікальним значенням і конотаціями.
Наприклад, троянда символізує заміжню жінку, тополя чи кипарис символізують дорослого чоловіка, тюльпан – юнака, мигдаль – незаміжню жінку чи дівчину. Гвоздика символізує літню людину, мудрість і життєвий досвід.
Орнамент Орьнек (фото: ich.unesco.org)
Цікаво й те, що символічність рослинного орнаменту завжди підкреслюється унікальною кольоровою палітрою та символічними поєднаннями. Наприклад, тюльпан всередині троянди символізує любов або союз чоловіка і жінки.
Орнамент Орьнек на святковій сукні (фото: ich.unesco.org)
А ще багато символів використовуються як захисні обереги.
До репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства Орнек та знання про нього були внесені у 2021 році.
Окрім нематеріальної спадщини, є ще й матеріальна. На сьогодні Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні налічує сім найменувань. При цьому, три з них частково перебувають на території інших держав.
Які ж українські об'єкти охороняються ЮНЕСКО?
Собор святої Софії з прилеглими чернечими будівлями і Києво-Печерська лавра у Києві
Софійський собор (фото: wikipedia.org)
Києво-Печерська лавра (фото: wikipedia.org)
Церква Спаса на Берестові (фото: wikipedia.org)
Ансамбль історичного центру Львова
Високий замок і Підзамче (фото: wikipedia.org)
Ансамбль собору святого Юра (фото: wikipedia.org)
Геодезична дуга Струве
Пункт геодезичної дуги Струве "Катеринівка" (фото: wikipedia.org)
Пункт геодезичної дуги Струве "Фельштин" (фото: wikipedia.org)
Пункт геодезичної дуги Струве "Баранівка" (фото: wikipedia.org)
Первісні букові ліси Карпат
Мармароський заповідний масив (фото: wikipedia.org)
Резиденція митрополитів Буковини та Далмації
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (фото: wikipedia.org)
Дерев'яні церкви карпатського регіону
Церква Святого Духа у селі Потелич (фото: wikipedia.org)
Церква Собору Пресвятої Богородиці в селі Матків (фото: wikipedia.org)
Церква Святої Трійці у місті Жовква (фото: wikipedia.org)
Церква святого Юра у Дрогобичі (фото: wikipedia.org)
Церква Святого Духа в Рогатині (фото: wikipedia.org)
Церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Нижній Вербіж (фото: wikipedia.org)
Вознесенська церква в містечку Ясіня (фото: wikipedia.org)
Церква святого Михайла в селі Ужок (фото: wikipedia.org)
Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора
Херсонес Таврійський (фото: wikipedia.org)
Спробуйте також зробити літній борщ за рецептом Клопотенка, який не тільки апетитний, але й освіжаючий.
Раніше ми писали про секретну добавку в український борщ, що зробить страву в рази смачнішою.