Як боротися з білокрилкою на капусті без усякої хімії: народний метод

Як позбутися білокрилки капустяної - народний спосіб

Досвідчені городники можуть приготувати "нехитрий" розчин на основі харчової соди за цим рецептом:

на 5 літрів води слід додати 1 столову ложку харчової соди,

туди ж додаємо і 1 столову ложку перекису водню 3%,

і закріплюємо таким інгредієнтом, як йод - 1 чайна ложка.

Отриманим розчином слід кропити листя капусти знизу листа, зі зворотного боку, де є білокрилка. Ефект від такого перевіреного методу має вас порадувати.

Ознаки ураження овочів білокрилкою

Комаха дуже маленьке за розміром (1,5 - 5 міліметрів), біленька, зазвичай з жовтуватим відтінком, зовні схожа на звичайну міль.

Виявити шкідника досить просто. При дотику до ураженої рослини мошки розлітаються, але важливо звертати увагу і на личинки, які білокрилка відкладає. Вони зовсім маленькі, овальної форми, зелено-прозорого кольору.

Додамо, що самка білокрилки за сезон здатна відкласти до 150 яєць.

Заражене листя рослини на своїй поверхні має плями білого нальоту. Сам шкідник ховається на зворотній стороні листка.

Якщо ви помітили пожовкле листя, що готове ось-ось відпасти, то це теж свідчить про роботу білокрилки.