"Боролись с мафией до поздней ночи". Николай Тищенко рассказал детали нападения

Что делал нардеп в Брюховичах

По словам Тищенко, к нему обратились работники и пациенты пансионата, бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой оградить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу.

"Пока военные защищают нашу землю, мы обязаны защищать их семьи!" - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что 2 гектара коммунальной земли в элитном городке были захвачены неизвестными вооруженными людьми под руководством Андрея Завадского. Также были подделаны документы об аренде государственной земли и всем тяжелобольным пациентам выдали письма о выселении. Но у большинства из них нет родственников и им некуда идти.

Кроме того, тем у кого родственники - запретили посещение. И отключают свет, хотя в заведении есть пациенты на ИВЛ.

Что случилось вечером 28 октября

По словам Тищенко, на него совершил нападение начальник охраны заведения и сотрудник Интерпола.

"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и…сотрудником Интерпола. В его автомобиле на поддельных номерных знаках, было обнаружено много камер и фотоловушки. Какую разведку он осуществляет во время войны и в пользу какого государства - пусть устанавливают соответствующие службы. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех собравшихся. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата", - пишет Тищенко.

Он добавил, что все пострадавшие дали показания, были написаны заявления по ст. 190, 358, 28, 191 УК. А потом этот мужчина напал на нардепа.

"А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, против него возбуждено уголовное производство о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий", - добавил нардеп.