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Ховали техніку Apple у смітниках. У аеропорту "Бориспіль" викрили контрабанду

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Бориспіль, П'ятниця 24 вересня 2021 16:00
Ховали техніку Apple у смітниках. У аеропорту "Бориспіль" викрили контрабанду Фото: У аеропорту "Бориспіль" викрили контрабанду техніки  Apple (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили контрабанду коштовних девайсів через кордон. Аби приховати свою діяльність, зловмисники ховали техніку в смітниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"Викрито схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів з порушенням митного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.

Після чого, працівники клінінгових компаній мали вивезти техніку за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

Так, внаслідок проведених обшуків у літаку, який прибув в аеропорт Борисполя з Дубай, правоохоронці виявили 85 девайсів марки Apple.

Зокрема, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Відомо, що до схеми всього було залучено близько 10 українців.

За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає 100 тисяч доларів.

Наразі тривають перевірочні заходи.

Фото: правоохоронці проводять обшуку в літаку в аеропорту "Бориспіль" (dpsu.gov.ua)

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аэропорт Борисполь Контрабанда
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