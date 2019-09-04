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У Борисполі за день з вікон випало два малюка: фото і деталі події під Києвом

STYLERПодії    04.09.2019 - 11:34
У Борисполі за день з вікон випало два малюка: фото і деталі події під Києвом
Дві дитини випали з вікон в Борисполі (колаж: РБК-Україна)

Обидві дитини постраждали через антимоскітні сітки

У Борисполі за один день двоє маленьких дітей випали з вікон. Трагедія в Київській області сталася з інтервалом всього в декілька годин. Обидва малюка знаходяться в лікарні - стан одного з них важкий. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в області.

Першому хлопчикові три роки. Він випав з вікна другого поверху кімнати, поки мама на кухні готувала їжу. Коли жінка повернулася до кімнати, побачила, що малюка нема. Він лежав під вікном на антимоскітній сітці.

Мама самостійно відвезла сина до лікарні - у нього черепно-мозкова травма, струс і забиття.

Жінка розповіла, що син і раніше вилазив на підвіконня, і вона не раз робила йому зауваження.

Дві дитини випали з вікон в Борисполі (фото: kv.npu.gov.ua)

Другий - чотирирічний хлопчик, також випав з вікна другого поверху. Він сперся на антимоскітну сітку, встановлену на балконному вікні. За дитиною доглядала бабуся, яка в цей час була на кухні.

Коли повернулася, побачила розірвану сітку і онука на траві під вікном. Жінка сама привезла малюка в лікарню. Лікарі оцінюють його стан, як важкий.

Дві дитини випали з вікон в Борисполі (фото: kv.npu.gov.ua)

Поліція області звертається з проханням до батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може призвести до трагічних наслідків.

Нагадаємо, в Одесі півторарічний хлопчик сперся на антимоскітну сітку і випав з вікна висотки.

Раніше також повідомлялося, що в Києві з вікна 9-го поверху випала дитина. Від тяжких травм дитина померла на місці.

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