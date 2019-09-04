В Борисполе за день из окон выпало два малыша: фото и детали ЧП под Киевом

Два ребенка выпало из окон в Борисполе (коллаж: РБК-Украина)

Оба ребенка пострадали из-за антимоскитной сетки

В Борисполе за один день двое маленьких детей выпало из окон. Трагедия в Киевской области произошла с интервалом всего в несколько часов. Оба малыша находятся в больнице - состояние одного из них тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в области.

Первому мальчику три года. Он выпал из окна второго этажа комнаты, пока мама на кухне готовила еду. Когда женщина вернулась в комнату, увидела что малыша нет. Он лежал под окном на антимоскитной сетке.

Мама самостоятельно доставила сына в больницу - у него черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Женщина расказала, что сын и раньше вылезал на подоконник, и она не раз делала ему замечания.

Два ребенка выпало из окон в Борисполе (фото: kv.npu.gov.ua)

Второй - четырехлетний мальчик, также выпал из окна второго этажа. Он оперся на антимоскитную сетку, установленную на балконном окне. За ребенком присматривала бабушка, которая в этот момент была на кухне.

Когда вернулась, увидела разорванную сетку и внука на траве под окном. Женщина сама доставила малыша в больницу. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Два ребенка выпало из окон в Борисполе (фото: kv.npu.gov.ua)

Полиция области обращается с просьбой к родителям не оставлять детей без присмотра, ведь это может привести к трагическим последствиям.

Напомним, в Одессе полуторагодовалый мальчик облокотился на антимоскитную сетку и выпал из окна высотки.

Ранее также сообщалось, что в Киеве из окна 9-го этажа выпал ребенок. От тяжелых травм ребенок скончался на месте.