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В "Борисполі" баскетболісти провчили автохама: з'явилося відео

STYLERЖиття    19.08.2019 - 12:40
В "Борисполі" баскетболісти провчили автохама: з'явилося відео
В "Борисполі" провчили автохама (коллаж РБК-Україна)

Біля аеропорту "Бориспіль" спортсмени провчили автохама, який неправильно припаркувався

Біля аеропорту "Бориспіль" баскетболісти національної збірної України провчили автохама, який кинув свій автомобіль напризволяще, перекривши проїжджу частину. Відео з'явилося на сторінці "Баба і кіт" у Facebook.

На кадрах видно, як кілька спортсменів беруть авто, розкачують його і переставляють на інше місце.

"ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль. Водій кинув авто посеред дороги. Гравці збірної України з баскетболу не розгубились і звільнили проїзд", - йдеться у підписі до відео.

ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль

ЗупиниЛося в аеропорту Бориспіль. Водій кинув авто посеред дороги. Гравці збірної України з баскетболу не розгубились і звільнили проїзд.

Опубліковано Баба і кіт Понеділок, 19 серпня 2019 р.

Баскетболісти провчили автохама у "Борисполі"

Користувачі мережі активно коментують ролик і ситуацію, що склалася.

  • Треба на дах було поставити перекочуючи. Так легше, простіше і зрозуміліше.
  • А поліція що? Уявляю, десь в Європі ось так би в аеропорту кинули машину...
  • В Англії, наприклад, така кинута машина відразу б викликала підозру на теракт. Там і написи всюди відповідні. Її б якимось роботом навпіл розрізами, щоб перевірити. А власник б не тільки штраф заплатив, але ще б відповідав за загрозу теракту.
  • Хлопці, перекиньте на дах його!

В &quot;Борисполі&quot; баскетболісти провчили автохама: з'явилося відео

Скриншот коментарів

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