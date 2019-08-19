В "Борисполе" баскетболисты проучили автохама: появилось видео

В "Борисполе" проучили автохама (коллаж РБК-Украина)

Возле аэропорта "Борисполь" спортсмены проучили автохама, который неправильно припарковался

Возле аэропорта "Борисполь" баскетболисты национальной сборной Украины проучили автохама, который бросил свой автомобиль на произвол судьбы, перекрыв проезжую часть. Видео появилось на странице "Баба і кіт" в Facebook.

На кадрах видно, как несколько спортсменов берут авто, раскачивают его и переставляют на другое место.

"ЗупиниЛося в аэропорту Борисполь. Водитель бросил авто посреди дороги. Игроки сборной Украины по баскетболу не растерялись и освободили проезд", - говорится в подписи к видео.

Остановилось в аэропорту Борисполь Остановилось в аэропорту Борисполь. Водитель бросил авто посреди дороги. Игроки сборной Украины по баскетболу не растерялись и освободили проезд. Опубликовано Баба и кот Понедельник, 19 августа 2019 г.

Баскетболисты проучили автохама в "Борисполе"

Пользователи сети активно комментируют ролик и ситуацию, что сложилась.

Надо на крышу поставить перекатывая. Так легче, проще и понятнее.

А полиция что? Представляю, где-то в Европе вот так бы в аэропорту бросили машину...

В Англии, например, такая брошенная машина сразу бы вызвала подозрение на теракт. Там и надписи везде соответствующие. Ее бы каким-то роботом пополам разрезами, чтобы проверить. А владелец бы не только заплатил штраф, но еще бы отвечал за угрозы теракта.

Ребята, перекиньте на крышу его!

Скриншот комментариев

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