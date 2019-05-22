Бореться за життя: відомого російського співака госпіталізували в Москві

Віллі Токарєва, знаменитого російського виконавця в жанрі "шансон", який раніше емігрував в США, госпіталізували в одну з московських клінік. Про це напередодні поінформував телеграм-канал Mash.

Відомо, що 84-річний співак звернувся до медиків лікарні в Москві. Після того, як лікарі провели необхідні обстеження, було прийнято рішення про термінову госпіталізацію.

"Потім стан різко погіршився, зараз за його життя борються лікарі", - сказано в повідомленні.

Віллі Токарєв (фото: facebook.com/WilliTokarev)

У той же час у російських ЗМІ не підтверджується інформація про те, що у Токарєва різко погіршилося здоров'я. А представник співака повідомив, що інформація не зовсім точна.

Відзначимо, що восени 2016 року Віллі Токарєв збирався виступити в Києві, проте його концерт скасували, оскільки співак раніше відвідав окупований РФ Крим.

Раніше повідомлялося, що відомого режисера Павла Чухрая, автора фільму "Водій для Віри" госпіталізували у важкому стані.

Також повідомлялося, що в Росії помер відомий радянський композитор Євген Крилатов. Його пісні до фільмів "Крилаті гойдалки" (к/ф "Пригоди Електроніка"), "Три білих коня" ("Чародії"), "Прекрасне далеко" ("Гостя з майбутнього") і багато інших стали культовими.