Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів

Виноград найчастіше вражається двома видами хвороб: сірою гниллю та мільдью. Але впоратися з ними цілком реально.
Лайфхаками поділилися на каналі "Дача. Сад та город".
Якщо на кущах зріє урожай, то досвідчені виноградарі рекомендують застосувати для захисту рослин розчин харчової соди. Таке обприскування не тільки захистить від розвитку грибкових хвороб, а й підвищить цукристість ягід.
На 10 л води розчиняють 5 столових ложок харчової соди, 20 мл рідкого мила, 20 крапель йоду.
Фото: Сіра гниль (wikipedia.org)
Тут треба витратитися на спецзасоби. Для обробки використовують бордоську суміш, купроксат, хлорокись міді.
Боротьба з сірою гниллю в принципі не відрізняється від методів боротьби з мільдью. Тож варто продовжувати регулярну обробку кущів фунгіцидами, особливо якщо на них немає врожаю.
Фото: Мільдью (wikipedia.org)
При сильному ураженні рослин винограду, восени, після опадання листя, кущам роблять кардинальну обрізку.
Все опале листя і зрізану лозу спалюють. Після обрізки треба провести винищуюче обприскування виноградника, тобто кущі і землю навколо них потрібно обробити контактними препаратами міді, добиваючись старанної обмивки пагонів розчином.
Раніше ми писали, який виноград найкорисніший і кому не можна його їсти.