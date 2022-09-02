RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боремося з хворобами винограду за копійки: поради досвідчених виноградарів

Фото: Хвороби винограду і як з ними боротися (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Виноград найчастіше вражається двома видами хвороб: сірою гниллю та мільдью. Але впоратися з ними цілком реально.

Лайфхаками поділилися на каналі "Дача. Сад та город".

Коли на кущах є урожай

Якщо на кущах зріє урожай, то досвідчені виноградарі рекомендують застосувати для захисту рослин розчин харчової соди. Таке обприскування не тільки захистить від розвитку грибкових хвороб, а й підвищить цукристість ягід.

На 10 л води розчиняють 5 столових ложок харчової соди, 20 мл рідкого мила, 20 крапель йоду.

Фото: Сіра гниль (wikipedia.org)

Якщо нема урожаю

Тут треба витратитися на спецзасоби. Для обробки використовують бордоську суміш, купроксат, хлорокись міді.

Боротьба з сірою гниллю в принципі не відрізняється від методів боротьби з мільдью. Тож варто продовжувати регулярну обробку кущів фунгіцидами, особливо якщо на них немає врожаю.

Фото: Мільдью (wikipedia.org)

При сильному ураженні рослин винограду, восени, після опадання листя, кущам роблять кардинальну обрізку.

Все опале листя і зрізану лозу спалюють. Після обрізки треба провести винищуюче обприскування виноградника, тобто кущі і землю навколо них потрібно обробити контактними препаратами міді, добиваючись старанної обмивки пагонів розчином.

Раніше ми писали, який виноград найкорисніший і кому не можна його їсти.

Також агрономи розповіли про головну небезпеку винограду.

Читайте РБК-Україна в Google News
урожайвиноград