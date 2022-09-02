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Боремся с болезнями винограда за копейки: советы опытных виноградарей

Фото: Болезни винограда и как с ними бороться (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Виноград чаще всего поражается двумя видами болезней: серой гнилью и милдью. Но справиться с ними вполне реально.

Лайфхаками поделились на канале "Дача. Сад та город".

Когда на кустах есть урожай

Если на кустах зреет урожай, то опытные виноградари рекомендуют применить для защиты растений раствор пищевой соды. Такое опрыскивание не только защитит от развития грибковых болезней, но и повысит сахаристость ягод.

На 10 л воды растворяют 5 столовых ложек пищевой соды, 20 мл жидкого мыла, 20 капель йода.

Фото: серая гниль (wikipedia.org)

Если нет урожая

Здесь надо потратиться на спецсредства. Для обработки используют бордосскую смесь, купроксат, хлорокись меди.

Борьба с серой гнилью в принципе не отличается от методов борьбы с милдью. Поэтому стоит продолжать регулярную обработку кустов фунгицидами, особенно если на них нет урожая.

Фото: Мильдью (wikipedia.org)

При сильном поражении растений винограда, осенью, после опадения листьев, кустам делают кардинальную обрезку.

Все опавшие листья и срезанную лозу сжигают. После обрезки надо провести истребляющее опрыскивание виноградника, то есть кусты и землю вокруг них нужно обработать контактными препаратами меди, добиваясь усердной обмывки побегов раствором.

Ранее мы писали, какой виноград самый полезный и кому нельзя его есть.

Также агрономы рассказали о главной опасности винограда.

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урожайвиноград