Боротьба з коронавірусом: на виїзді з Києва не перевіряють температуру тіла

Карантин в Україні (фото: npu.gov.ua)

Карантин в Україні призвів до нового скандалу через скринінгу температури тіла

Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня. Спочатку він повинен був діяти до 3 квітня, але його продовжили на 21 день - до 24 квітня. Журналіст Pavlovskynews поскаржився на те, що на виїзді зі столиці у нього не перевірили температуру тіла.

Виїхавши на машині з Києва, він проїхав Черкаську область. Скринінг температури тіла йому зробили тільки один раз - на кордоні Дніпропетровської області. Там чергують дві поліцейські машини і доктор.

Незважаючи на введення надзвичайної ситуації, на виїзді з Києва досі не роблять скринінг температури ... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 25 березня 2020 р.

Відео: facebook.com/pavlovskynews

Варто зазначити, що влада заявляє про посилену боротьбу з коронавірусом. У багатьох регіонах, а з сьогоднішнього дня і по всій країні, введена надзвичайна ситуація. При цьому в Київській області найбільша кількість заражених.

З п'ятниці, 27 березня, Україна перекриє всі пасажирські перевезення за межі країни. Поки на всіх КПП будуть проводити обов'язковий санітарний огляд громадян, яких повинні пропускати в Україну, тільки після медогляду та дезінфекції транспортних засобів.

Крім того, всі приміщення, дороги і тротуари будуть ретельно дезінфікуватися. У МОЗ розповіли, що всіх з підозрою на СOVID-19 та встановленим діагнозом будуть обстежувати і госпіталізувати, навіть якщо вони відмовляються від цього добровільно.