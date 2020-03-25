ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Боротьба з коронавірусом: на виїзді з Києва не перевіряють температуру тіла

STYLERКоронавірус    25.03.2020 - 21:37
Боротьба з коронавірусом: на виїзді з Києва не перевіряють температуру тіла
Карантин в Україні (фото: npu.gov.ua)

Карантин в Україні призвів до нового скандалу через скринінгу температури тіла

Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня. Спочатку він повинен був діяти до 3 квітня, але його продовжили на 21 день - до 24 квітня. Журналіст Pavlovskynews поскаржився на те, що на виїзді зі столиці у нього не перевірили температуру тіла.

Виїхавши на машині з Києва, він проїхав Черкаську область. Скринінг температури тіла йому зробили тільки один раз - на кордоні Дніпропетровської області. Там чергують дві поліцейські машини і доктор.

Незважаючи на введення надзвичайної ситуації, на виїзді з Києва досі не роблять скринінг температури ...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 25 березня 2020 р.

Відео: facebook.com/pavlovskynews

Варто зазначити, що влада заявляє про посилену боротьбу з коронавірусом. У багатьох регіонах, а з сьогоднішнього дня і по всій країні, введена надзвичайна ситуація. При цьому в Київській області найбільша кількість заражених.

З п'ятниці, 27 березня, Україна перекриє всі пасажирські перевезення за межі країни. Поки на всіх КПП будуть проводити обов'язковий санітарний огляд громадян, яких повинні пропускати в Україну, тільки після медогляду та дезінфекції транспортних засобів.

Крім того, всі приміщення, дороги і тротуари будуть ретельно дезінфікуватися. У МОЗ розповіли, що всіх з підозрою на СOVID-19 та встановленим діагнозом будуть обстежувати і госпіталізувати, навіть якщо вони відмовляються від цього добровільно.

Самовільно покинув лікарню: одесит з коронавірусом пояснив свій вчинок У принца Чарльза підтвердили коронавірус: від кого міг заразитися монарх
Новини України Коронавірускарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся