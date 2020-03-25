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Борьба с коронавирусом: на выезде из Киева не проверяют температуру тела

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 21:37
Борьба с коронавирусом: на выезде из Киева не проверяют температуру тела
Карантин в Украине (фото: npu.gov.ua)

Карантин в Украине привел к новому скандалу из-за скрининга температуры тела

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта. Изначально он должен был действовать до 3 апреля, но его продлили на 21 день - до 24 апреля. Журналист Pavlovskynews пожаловался на то, что на выезде из столицы у него не проверили температуру тела.

Выехав на машине из Киева, он проехал Черкасскую область. Скрининг температуры тела ему сделали только один раз - на границе Днепропетровской области. Там дежурят две полицейские машины и доктор.

Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, на выезде из Киева до сих пор не делают скрининг температуры ...

Опубликовано Pavlovsky News Среда, 25 марта 2020 г.

Видео: facebook.com/pavlovskynews

Стоит отметить, что власти заявляют об усиленной борьбе с коронавирусом. Во многих регионах, а с сегодняшнего дня и по всей стране, введена чрезвычайная ситуация. При этом в Киевской области самое большое количество зараженных.

С пятницы, 27 марта, Украина перекроет все пассажирские перевозки через границы страны. Пока на всех КПП будут проводить обязательный санитарный осмотр граждан, которых должны пропускать в Украину, только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств.

Кроме того, все помещения, дороги и тротуары будут тщательно дезинфицироваться. В Минздраве рассказали, что всех с подозрением на СOVID-19 и установленным диагнозом будут обследовать и госпитализировать, даже если они отказываются от этого добровольно.

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