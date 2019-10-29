Бомба: Зеленського в Маріуполі нагодували халвою (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 жовтня, відвідав інвестиційний форум RE:THINK. Invest in Ukraine, який проводять в Маріуполі. Компанію президенту склав також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Після офіційних заходів Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу, які пригостили президента халвою і кефіром.

Бізнесмени розповіли про свої проекти і пригостили Володимира Зеленського халвою в невеликих стаканчиках. Як зазначили виробники, це новий пілотний проект, який називається крем-халва, тому вона подається в стаканчиках і її потрібно їсти ложкою.

Володимир Зеленський зазначив, що така халва дуже смачна і перепитав у виробників, скільки різних смаків планується випускати, так як йому дали спробувати тільки ванільну.

Наступні делікатеси, які спробував Володимир Зеленський – це козячий сир і кефір з козячого молока.

"Бомба!" – похвалив президент продукцію місцевих фермерів. Після бесіди з виробником, він запитав у членів своєї делегації, чи можна знайти кошти для розвитку цього бізнесу.

Володимир Зеленський у Маріуполі (Відео: YouTube/Громадське ТБ Донбасу)

Раніше ми повідомляли про те, що президента України Володимира Зеленського в Маріуполі зустріли активісти з банерами, на яких були цитати президента, які раніше викликали обурення у громадськості.