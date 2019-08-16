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Велике горе сім'ї: на Донбасі загинув український військовий (фото)

STYLERЖиття    16.08.2019 - 11:27
Велике горе сім'ї: на Донбасі загинув український військовий (фото)
Військовий ЗСУ загинув в зоні проведення ООС (фото: torange.biz)

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського воїна

В зоні проведення ООС загинув розвідник з Дніпра Олексій Попко, який проходив службу в 74 окремому розвідувальному батальйоні. Про це повідомляє відділ соціального захисту департаменту соцполітики Дніпровської міськради на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що у загиблого бійця залишилися батьки, дружина і маленька дитина.

Велике горе сім'ї: на Донбасі загинув український військовий (фото)

Олексій Попко (фото: facebook.com/ato.socpolitica.dmr)

"З сумом повідомляємо, що в зоні ООС загинув наш боєць з міста Дніпро, Олексій Попко. Проходив службу в 74 ОРБ. Без сина залишилися батько і мати, без люблячого чоловіка і батька жінка і маленька дочка. Вічна пам'ять і слава героям!" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також прокоментували загибель захисника України.

  • Вічна Пам'ять!
  • Спочивай з миром, воїн;
  • Велике горе сім'ї, співчуваю.

Велике горе сім'ї: на Донбасі загинув український військовий (фото)

Скріншот з Facebok

Нагадаємо, що на Донбасі від обстрілу загинув воїн ЗСУ Костянтин Гаврик. Загиблий був родом з Токмака Запорізької області та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилося яскраве відео того, як воїни ЗСУ помстилися корректировщикам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків українські воїни завдали перед початком "хлібного перемир'я".

Ми також писали про те, що бійці ЗСУ вдарили потужно по ворогу на Донбасі. У мережі з'явилися фотографії ударів ЗСУ по ворогу в Авдіївській промзоні.

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