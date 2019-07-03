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Велике майбутнє: астролог назвала ім'я нового прем'єр-міністра України

STYLERЖиття    03.07.2019 - 15:15
Велике майбутнє: астролог назвала ім'я нового прем'єр-міністра України
Юлія Тимошенко може стати прем'єром (колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, хто очолить Кабмін після виборів в Раду 2019

Після виборів в Раду 2019 прем’єр-міністром України стане Юлія Тимошенко. Такий прогноз зробила ведичний астролог та консультант Вікторія Бардадим, детально проаналізувавши натальну карту (персональний гороскоп) лідера "Батьківщини".

"Для Юлії Тимошенко зараз особливий рік, коли вона перебуває під наглядом планет - "кармічних учителів", які стоять у її домі особистості. Я думаю, що в неї попереду велике майбутнє, якщо вона дуже грамотною буде розпоряджатися своїм життям і виконуватиме свої кармінчі завдання", - сказала Бардадим.

Астролог додала, що карма Тимошенко пов’язана насамперед з владою.

"Сатурн сприяє строгості і внутрішньому перфекціонізму. Юпітер додає упевненості. У неї все вийде і вона буде своєю мудрістю ділитися з оточуючими. Сатурн з Венерою перебувають в такому розташуванні, що ця людина має велику мету і стрімкий рух по кар’єрній драбині", - зазначила Бардадим.

Астролог також описала характер Юлії Тимошенко.

"У цій людині поєднані дві різні особистості – сильна леді в оточенні чоловіків, яка вміє управляти ними і вести за собою, і водночас дуже тонка і ніжна натура, яка може розплакатися. Вона народилася жінкою, щоб бути м’якою, ніжною і дуже грамотно вести людей мудрістю за собою", - підкреслила Бардадим.

Астрологи натякають на те, що наступним прем’єром стане Юлія  Тимошенко

Нагадаємо, що букмекери назвали фаворитів парламентської гонки.

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