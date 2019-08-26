Великі гроші і пристрасне кохання: астролог назвав везунчиків цього тижня

Гороскоп 2019 обіцяє успіх в останній тиждень серпня для деяких знаків Зодіаку. Кому саме має пощастити в найближчі дні, знають астрологи. Фахівці розповіли, представникам яких знаків Зодіаку слід чекати прибутку, кар'єрного зростання або успіхів в особистому житті з 26 по 31 серпня 2019.

Овен

Овни проведуть перші дні тижня в спокійному режимі, реальні грошові надходження і турбота близьких людей. Друга половина тижня - веселий тусовочний час, коли будуть радувати друзі, а також ненароком, ніби нізвідки з'являться нові професійні можливості, а разом з ними - і пристойні гроші!

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Близнюки

У Близнюків в першій половині тижня очікуються хороші новини професійного плану і досить великі гроші. Середа і четвер принесуть звістки здалеку і несподівані (в хорошому сенсі) пропозиції по бізнесу. Новий Місяць на цьому тижні принесе романтичні настрої. Багатьом також світить поїздка, новий роман або відновлення старої прихильності.

Діва

У перші дні тижня Діва розбереться зі старими справами і старими проблемами. Новий Місяць надзвичайно сприятливий до вас, багато питань почнуть вирішуватися, з'являться нові можливості як у справах, так і в коханні! Реальні і непогані гроші. Відмінно пройдуть середа і четвер, коли можна зустріти друзів і потрапити на веселий захід.

Стрілець

Стрілець у першій половині тижня завершить якийсь важливий проект, а Новий Місяць знаменує один з найуспішніших періодів для роботи. Те, що довго не виходило, може тепер скластися! Весь вересень в плані справ і грошей просто на ура! Реальні зрушення і в особистому плані, але тут все буде трохи скромніше.

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Гороскоп з 26 по 31 серпня для всіх знаків Зодіаку

Головною подією цього тижня стане молодик, каже астролог Тетяна Борщ. Новолуння станеться в п'ятницю, 30 серпня, в 13:36. Це відмінне новолуння, яке дуже по різному може обдарувати багатьох. Всі дні цього тижня цілком спокійні і навіть хороші, а для косметичних процедур більше підходить період з середи по неділю. Стрижки добре робити в середу, четвер і неділю. Час до п'ятниці більше підходить для завершення справ або якихось етапів у вашій діяльності. А з п'ятниці починається період старту нових справ!

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, які укладуть шлюб до кінця цього року.