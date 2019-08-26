Большие деньги и страстная любовь: астролог назвал везунчиков этой недели

Гороскоп 2019 сулит успех в последнюю неделю августа для некоторых знаков Зодиака. Кому именно должно повезти в ближайшие дни, знают астрологи. Специалисты поведали, представителям каких знаков Зодиака следует ждать прибыли, карьерного роста или успехов в личной жизни с 26 по 31 августа 2019.

Овен

Овны проведут первые дни недели в спокойном режиме, реальны денежные поступления и забота близких людей. Вторая половина недели - веселое тусовочное время, когда будут радовать друзья, а также ненароком, как будто ниоткуда появятся новые профессиональные возможности, а вместе с ними - и приличные деньги!

Гороскоп удачи на август

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели ожидаются хорошие новости профессионального плана и довольно большие деньги. Среда и четверг принесут известия издалека и неожиданные (в хорошем смысле) предложения по бизнесу. Новая Луна на этой неделе принесет романтические настроения. Многим также светит поездка, новый роман или возобновление старой привязанности.

Дева

В первые дни недели Дева разберется со старыми делами и прежними проблемами. Новая Луна чрезвычайно благоприятна к вам - многие вопросы начнут решаться, появятся новые возможности как в делах, так и в любви! Реальны и неплохие деньги. Отлично пройдут среда и четверг, когда можно встретить друзей и попасть на веселое мероприятие.

Стрелец

Стрелец в первой половине недели завершит некий важный проект, а Новая Луна знаменует один из самых успешных периодов для работы. То, что долго не получалось, может теперь сложиться! Весь сентябрь в плане дел и денег будет просто на ура! Подвижки реальны и в личном плане, но здесь все будет немного скромнее.

Гороскоп удачи на август

Гороскоп с 26 по 31 августа для всех знаков Зодиака

Главным событием этой недели станет новолуние, говорит астролог Татьяна Борщ. Оно случится в пятницу, 30 августа, в 13:36. Это отличное новолуние, которое очень по разному может одарить многих. Все дни этой недели вполне спокойны и даже хороши, а для косметических процедур больше подходит период со среды по воскресенье. Стрижки хорошо делать в среду, четверг и воскресенье. Время до пятницы больше подходит для завершения дел или каких-то этапов в вашей деятельности. А с пятницы начинается период старта новых дел!

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, которые заключат брак до конца этого года.