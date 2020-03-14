Велика відповідальність: українцям розповіли, як правильно сидіти на карантині

Карантин в Україні не є канікулами чи відпусткою, наголошує Супрун
Карантин в Україні через коронавірус запровадили з 12 березня по 3 квітня, і протягом трьох тижнів закрили всі навчальні заклади в країні, обмежили масові зібрання, аби знизити ризики заразитися COVID-19. Крім того, роботодавців закликали надати співробітниками можливість дистанційної роботи.
Уляна Супрун пояснила, у чому практична користь подібних заходів, а також дала корисні поради - як можна найбільш ефективно для здоров'я провести час на карантині.
"Це не просто канікули або відпустка, а велика відповідальність, яка покладається на кожного", - зазначила колишня керівниця МОЗ на сторінці в Facebook.
Для того, щоб ці обмеження були дійсно ефективними, слід якомога більше залишатися вдома, вчитися або працювати дистанційно, не користуватися громадським транспортом та мінімізувати контакти з людьми, розповіла медик.
Лікарі закликають українців бути свідомими, утриматися від зайвих активностей, поїздок і зустрічей, та проводити більшеу час вдома, а не вирушати всією родиною до бабусі чи дідуся.
Супрун нагадала, що люди старшого віку знаходяться в зоні високого ризику.
"Що старша людина та що більше хронічних захворювань вона має, то більш небезпечним для неї може бути SARS-CoV-2. У дітей та молодих людей легка форма коронавірусу може виглядати як застуда, а тому не варто зайвий раз використовувати карантин як привід посидіти за родинним столом", - пише вона.
Також Супрун наголосила, що під час інкубаційного періоду коронавірус може не проявлятися симптоматично, однак людина може все одно передавати вірус.
"Карантин та зменшення соціальних взаємодій і контактів - ваша можливість убезпечити себе і своїх близьких. Якщо у вас є можливість потурбуватися про своє здоров'я, навіщо підвищувати ризики захворіти? Натомість, більше перебуваючи вдома, можна зайнятися корисними для здоров'я справами", - йдеться у публікації.
"Наприклад, серіал Netflix про те, як поширюються віруси "Pandemic: How to Prevent an Outbreak". Розуміння процесу допоможе вам облишити паніку та більш об’єктивно аналізувати події в Україні та світі", - порадила Супрун.
Раніше ми писали про те, що український лікар-інфекціоніст розповів про симптоми коронавіруса і дав рекомендації, куди потрібно звертатися у разі підозри зараження і що не можна робити.