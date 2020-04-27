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Коли хворий коронавірусом найбільш небезпечний для оточуючих

STYLERКоронавірус    27.04.2020 - 07:50
Коли хворий коронавірусом найбільш небезпечний для оточуючих
Коронавірус (фото: РБК-Україна)

Вчені визначили період, коли хворий коронавірусом найбільш небезпечний для оточуючих

Коронавірус найбільш активно передається за день до появи симптомів у хворого. Тому, як стверджують вчені, ефективність масок полягає в тому, що її носіння може запобігти мимовільному поширенню інфекції тими, хто вже інфікований.

Носіння маски допоможе запобігти мимовільному поширенню інфекції тими, хто вже інфікований, але ще не здогадується про це, оскільки не відчув симптомів. Адже особлива підступність коронавіруса полягає в тривалому інкубаційному періоді. Про це заявив професор Крістіан Дростен, очолює Інститут вірусології берлінської університетської клініки Charité.

Вчений з посиланням на новітні дослідження і математичні моделі розповів, що 44 відсотки випадків зараження оточуючих відбуваються до появи симптомів у носія вірусу.

"Інфіковані найбільш заразні за день до появи симптомів. При цьому більша частина інфекційної активності закінчується вже через чотири дні після появи симптомів. Якщо у когось протягом чотирьох днів були симптоми, він майже перестав бути заразним. А через тиждень наявності симптомів він більше не заразний", - заявив учений.

Проте професор уточнив, що мова в цьому випадку не йде про важкі випадки, що потребують госпіталізації. У момент підключення таких пацієнтів до апаратів штучної вентиляції легенів, найбільш ураженого вірусом органу, ризик зараження для медичного персоналу як раз дуже високий.

Нагадаємо, що Трамп і Макрон погодилися з необхідністю реформування ВООЗ.

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