ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Великобританії зафіксували зниження кількості смертей від коронавіруса

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 01:13
У Великобританії зафіксували зниження кількості смертей від коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зареєстровано 413 смертельних випадків

У Великій Британії протягом 26 квітня зафіксували значне зменшення кількості нових випадків смертей від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що у неділю було зареєстровано 413 випадків смерті від коронавірусного захворювання в лікарнях. Це найменший чисельний показник з минулого місяця.

За словами директора Національної служби охорони здоров'я Стівена Повіса, в країні простежується певна тенденція до зменшення кількості госпіталізованих з коронавірусом, зокрема у Лондоні.

Він також повідомив, що число пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії теж зменшується.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар уряду підтвердила інформацію, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу й повернеться на роботу в понеділок, 27 квітня.

РБК-Україна писало, що 26 квітня в Італії зафіксували менш ніж 300 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, що є найменшим показником смертності за півтора місяця.

У Нідерландах сталося масове зараження тварин коронавірусом Сербія оголосила комендантську годину на травневі свята
Новини України ВеликобританияКоронавірус
News
On Top