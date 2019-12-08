Дуже боляче і страшно: студентка зі сльозами на очах розповіла про пожежу в Одесі

Пожежа в Одесі в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня, забрала життя восьми людей. Крім того, є зниклі люди. Студентка, яка пережила весь жах того фатального дня, розповіла про пожежу. Відео її розповіді опубліковано в Facebook-групі "Підслухано Одеса".

Дівчина розповіла, що коли вона з однокурсниками прийшла на заняття, то перша пара була на п'ятому поверсі. Пізніше на перерві студенти спустилися на четвертий поверх, де була викладачка, яка проводила другу пару.

Студентка згадує, що коли почалася пара, то в коридорі був шум від людей, які кричали. Спочатку дівчина подумала, що студенти просто дуріли. Але все ж вона вирішила перевірити, що відбувається і побачила дим, який йшов з третього поверху.

Студентка розповіла про пожежу в Одесі (відео: facebook.com/odessahello)

Дівчина забігла в кабінет і сказала, що почалася пожежа. Студенти взяли свої речі і спробували вибратися з будівлі. Коли вони спускалися сходами, то було дуже спекотно і чорний дим оповив третій поверх.

Студенти вирішили повернутися назад в кабінет і щільно закрити двері. При цьому викладачка подзвонила в пожежну службу, щоб їх врятували. Студенти помітили, що через двері почав просочуватися чорний їдкий дим. Одна зі студенток почала панікувати, вона відкрила вікно і хотіла вистрибнути з нього, але її схопили за ноги і сказали, що не треба цього робити.

Пожежа в Одесі (фото: dsns.gov.ua)

Спочатку люди чекали допомоги, але дим почав все більше заповнювати кабінет. При цьому в кабінеті було складно дихати. Студенти взяли воду полили свої шапки і почали дихати через них.

"Коли кабінет був весь в диму, я розуміла, що все, вже дихати нічим, я почала молитися Богу. Я кричала йому: "Господи, спаси всіх, хто тут у кабінеті, бо я не знаю, як вийти", - розповіла дівчина.

Після цього вона побачила через вікно полум'я, яке йшло з третього поверху. Один студент запропонував вилізти у вікно, щоб їх побачили. Вони тримали хлопця за ноги. Але під їх вікнами не було нікого, були рятувальники, які гасили пожежу, але машин з драбинами не було.

Пожежа в Одесі (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Дівчина хотіла подзвонити і попрощатися з мамою, але через дим в телефоні нічого неможливо було розглянути. В цей момент під'їхала машина з драбиною, по якій студенти спустилися. Останньою з кабінету вибралася викладачка. Коли всі вже були на вулиці, то загорівся четвертий поверх.

Варто зазначити, що в Одесі впізнали ще одного із загиблих – це 16-річний студент Кирило Трофимчук.

Кирило Трофимчук (фото: facebook.com/odessahello)

Користувачі мережі сумують за загиблими.

Таке навіть у страшному сні не побачиш і ворогу не побажаєш... Діти-це найцінніше, що є у всіх нас, і те, що сталося не повинно залишитися осторонь, або забутися...

Немає слів;

Дуже боляче і страшно.

Скріншот з Facebook