Лікарні забиті, а швидка не приїжджає: що відбувається в лікарнях Кіровоградщини

Лікарні Кіровоградщини забиті хворими COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

В Кіровоградській області щодня реєструється дуже мало випадків COVID-19. При цьому офіційний рівень смертності в області – 4% при 2% офіційних по країні. Проблема в тому, що тестів проводиться вкрай мало, а їх результати часто або не точні, або приходять через кілька днів. При цьому лікарні забиті пацієнтами із запаленнями, а швидкі просто не виїжджають на виклик до хворих з підозрою на коронавірус. Що насправді відбувається в Кіровоградській області з COVID-19 – читайте нижче.

11 грудня в Кіровоградській області від коронавірусу померло 7 осіб, а ПЛР-тестування підтвердило діагноз тільки людям 177. І це великі цифри навіть для всієї України, адже офіційно стверджується, що рівень смертності у нас менш як 2%. Волонтер Інна Ковпак каже, що місцевих жителів дивує таке маленьке число виявлених випадків COVID-19, передає OBOZREVATEL.

"Бувало, коли вранці здають ПЛР-тест в одній лабораторії та отримують негативний результат. І в цей же день здають ще раз тест після обіду в іншій лабораторії та результат позитивний. Це дуже дивно", – розповідає Інна.

При цьому за словами волонтера, в лікарнях дуже багато людей з запаленням легенів, не підтвердженим тестом на цю хворобу.

"В чому причина, важко сказати. Може бути роблять неправильний забір матеріалу. Також наш глава лабораторного центру стверджує, що результати тесту у них готові через дві години. Насправді це неправда. Висновків чекають за 3-4 дні. Він радить у таких випадках телефонувати йому, але трубку не бере. Замкнуте коло", – розповідає Ковпак.

До того ж багато жителів області лікуються самі вдома, або під наглядом сімейного лікаря. Тести далеко не всі здають, просто сидять вдома. Унаслідок того, що результати тестів затримуються, померлим далеко не завжди в довідці про смерть пишуть діагноз "коронавірус". В результаті люди вмирають від тромбу, легеневої недостатності, ускладнень цукрового діабету і т. п.

У регіоні також проблема з медперсоналом – швидка не може виїхати на всі виклики, а лікарів на лікарню залишилося одиниці. Багато лікарів самі заражаються і хворіють: так, з початку пандемії там перехворіло 200 співробітників лікарень і троє померло. Медперсонал став все частіше піддаватися й іншим небезпекам, зокрема – погрозам і нападам з боку пацієнтів.

"Мабуть, через те, що коронавірус викликає панічні атаки, а часом і через те, що попадаються і не дуже адекватні пацієнти, вони нападають на лікарів. Останнім часом по два-три випадки в тиждень. Був випадок, коли пацієнт не випускав з палати лікаря, поки та його не покладе в лікарню. Ми добиваємося того, щоб патрульна поліція хоча б частіше відвідувала ці лікарні, щоб контролювати ситуацію", – каже волонтер.

Як і по всій Україні в Кіровоградській області спостерігається проблема з наявністю кисневих концентраторів і станцій – їх критично не вистачає, а газу вистачає впритул.

Але найважча ситуація у сімейних лікарів. У лікарнях і поліклініках щодня в черзі до лікарів десятки, а іноді й сотні хворих.

"Мені обривають телефон навіть вночі. Відмовити незручно, якщо я бачу, що дзвонить внучка бабусі 80-ти років, у якої сатурація вже 80, а швидка до неї не їде, хоч ти лусни. Сама дзвоню у швидку, починаю з'ясовувати, в чому справа. Насправді мені здається, що дуже літніх людей просто не хочуть брати в лікарні, щоб не показувати смертності. Це моя така думка. Кажуть, у неї немає підтвердженого тесту. Звичайно, якщо його тиждень треба чекати, а у людини вже половина легенів не працює!" – обурюється одна з сімейних лікарів Кіровоградської області.

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