Болгарія продовжила карантин: чи є небезпека для громадян України

Болгарія продовжила карантин (Колаж РБК-Україна)

Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації, але дозволила в'їзд для туристів

З 16 липня Болгарія дозволила відвідування для українців з туристичними цілями. Ніяких обмежень у вигляді обов'язкової ізоляції або наявності ПЛР-тесту для громадян України не передбачено.

Болгарія також внесена в список "зелених країн" в Україні, а це значить, що мандрівникам не доведеться здавати ПЛР-тест і проходити обсервацію після повернення в Україну.

Однак, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарські ЗМІ, в країні продовжили режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відзначається, що режим НС діятиме у Болгарії до кінця липня, а в Румунії – ще 30 днів. Основна причина – істотне зростання нових випадків COVID-19.

Що заборонено в Болгарії

Присутність глядачів на спортивних змаганнях

Робота нічних клубів у приміщеннях.

Урочисті заходи можуть бути організовані для 30 осіб.

У Румунії за останню добу кількість інфікованих збільшилася на 777 осіб і уряд прийняв рішення продовжити режим НС ще на 30 днів.

"В цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжено на 30 днів, але збережуться лише ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на цей розвиток, неможливо ввести нові ослаблення ", - заявив президент Румунії Йоханнис.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни готові приймати українців з 16 липня і за якими правилами.

А також ми розповідали про те, що названо умова, при якому ЄС відкриє кордони для України.