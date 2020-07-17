У МОЗ назвали головну умову для відриття кордонів ЄС для українців

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Степанов розповів, коли Україна впишеться в критерії ЄС

В Україні динаміка захворюваності коронавірусом за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У МОЗ назвали головну умову відкриття кордонів для українських туристів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов розповів, коли Україна впишеться в критерії ЄС.

"Ми вважали: орієнтовно, якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих", - уточнив він.

Зазначимо, критерії ЄС такі: кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року); стабільний або низхідний тренд нових випадків; загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження.

Нагадаємо, вчора Європейський союз відновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС.

Зазначимо, Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації і тестів на COVID-19.