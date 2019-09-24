Хвороба Заворотнюк: лікарі вказали на несподіваний нюанс

Заворотнюк хвора на рак - лікарі вказали на несподіваний нюанс (колаж РБК-Україна)

Вплинути на стан знаменитості міг переліт, який був здійснений артисткою заради лікування за кордоном РФ

Телеведуча і лікар Олена Малишева заявила, що хворій на рак актрисі Анастасії Заворотнюк не варто було виїжджати за кордон заради ЕКО. Про це ведуча програми "Жити здорово" заявила в ефірі російського телеканалу. Крім того, Малишева вважає, що захворювання могло виникнути через застосування актрисою в якості омолоджуючих процедур стовбурових клітин. Стиліст артистки прокоментував заяву лікаря.

"Дуже часто від'їзд грає злий жарт з людьми. Може бути, якби Настя залишилася в Росії, все було б краще. Може, й ні, ми не знаємо. Але любові тут точно було б більше", — припустила ведуча.

Заворотнюк хвора на рак - лікарі вказали на несподіваний нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк вдалася до ЕКО у 47-річному віці, щоб народити третю дитину - дочку Мілу. На думку лікарів, ця процедура могла не вплинути на онкологічне захворювання, яке розвинулося у Заворотнюк після пологів. Експерти заявили, що пухлина могла прогресувати тільки в тому випадку, якщо в момент проведення ЕКО вона вже була присутня в організмі, але не була виявлена.

Дмитро Орлов, якому Анастасія Заворотнюк розповідала про всі свої секрети краси, прокоментував чутки про використання стовбурових клітин під час інтерв'ю журналістам НТВ. Модний стиліст довгий час співпрацював з актрисою, і не згоден з припущеннями Олени Малишевої про використання Заворотнюк стовбурових клітин.

За запевненням Орлова, актриса не користувалася нічим екстраординарним для продовження молодості. Вона використовує сучасні методи догляду, але стовбурові клітини — ні.

Заворотнюк хвора на рак - лікарі вказали на несподіваний нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стан Заворотнюк на 24 вересня

Нещодавно в російських ЗМІ з'явилися новини про те, що після тритижневого спостереження за 48-річної артисткою її пухлина визнали неоперабельною. Анастасії Заворотнюк показано виключно медикаментозне лікування. Відзначається, що в даний час актриса знаходиться в стабільно важкому стані, проходячи лікування у відділенні терапії приватної московської клініки.

У росЗМІ також з'явилися заяви про те, що 14 вересня Заворотнюк частково паралізувало, а через день її нібито підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Вже 16 вересня лікарі припинили лікування актриси. На поточний стан медики не дають ніяких позитивних прогнозів щодо стану Анастасії Заворотнюк і кажуть, що все залежить від того, де саме знаходиться пухлина.

Заворотнюк хвора на рак - лікарі вказали на несподіваний нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Відзначається, що поряд з артисткою постійно знаходиться її директор, а мама і дочка постійно відвідують. Чоловікові Петру Чернишову довелося відлучитися, так як раніше він дав зобов'язання по роботі, які потрібно виконати.

Нагадаємо, що раніше дочка Анастасії Заворотнюк Ганна зробила заяву, що стосується її сім'ї.