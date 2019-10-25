З'явилися фото Заворотнюк з онкологічної лікарні

Анастасія Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк сфотографувалася з хворими на рак дітьми в лікарні

Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в клініці на Рубльовці. Тим часом в Instagram-акаунті на підтримку актриси з'явилися фото зірки "Моєї прекрасної няні" з онкохворими дітьми.

Ці знімки були зроблені в одній з онкологічних лікарень. Щоправда, коли саме - не відомо. Фотографії супроводжуються зворушливим постом про те, як Анастасія свого часу підтримувала хворих на рак дітей.

Анастасія Заворотнюк з онкохворою дитиною (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

"У Насті в житті була не одна історія, коли її підтримки потребували хворі важкою недугою діти. Вони мріяли зустрітися з улюбленою актрисою, - це було дуже важливо, щоб повірити в диво і психологічно налаштуватися на одужання. Терапія позитивними емоціями дійсно давала свої результати. Сьогодні деякі з цих "дітей" - зовсім вже дорослі люди, які зуміли впоратися з хворобою і повернутися до нормального благополучного життя. І вони тепер відгукуються з різних куточків країни, хочуть поділитися своїм теплом, як колись Настя ділилася з ними своїм і вселяла впевненість у те, що все буде добре. Спасибі, ми любимо і пам'ятаємо абсолютно кожного!" - йдеться в пості.

Анастасія Заворотнюк з онкохворою дитиною в лікарні (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Крім того, запевняють родичі Заворотнюк, актрисі продовжують масово писати люди, які борються з онкологією прямо зараз.

"Дивовижні люди, яким у своїй такій непростій ситуації вистачає душі, щоб співпереживати іншим", - написали рідні актриси.

В сім'ї Заворотнюк кажуть, що вони не просто вдячні кожному, хто надсилає листи в підтримку кінозірки, а читають всі історії і моляться за них.

"Ми знаємо, розуміємо і відчуваємо однаково. Тому, будь ласка, видужуйте швидше, нехай у нас все вийде!" - звернулися близькі Заворотнюк до її прихильників, які борються з хворобою.

Анастасія Заворотнюк з онкохворими дітьми (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Зірки коментують хворобу Заворотнюк

У той же час, актриса Олександра Яковлєва згадала свій досвід боротьби з раком і дала важливу пораду Заворотнюк.

За словами зірки таких культових фільмів, як "Екіпаж", "Чародії", "Людина з бульвару Капуцинів" та інших, подолати хворобу "не допомагають ні гроші, ні зв'язки". Тому, впевнена актриса, Анастасія повинна зараз "сама зрозуміти, в якому стані вона знаходиться".

А дружина актора Віктора Проскуріна, продюсер і художник Ірина Хонда прокоментувала небажання Анастасії Заворотнюк і її родичів розкривати деталі хвороби.

"Якщо Настя захоче про це сказати, сподіваюся, що у неї хороша ситуація, вона прийме рішення і скаже про це", - сказала Хонда в ефірі шоу "Пусть говорят" і додала, що не розуміє, "навіщо розповідати всім, що тобі погано?".

На думку продюсера, зірка, яка стикається з хворобою, повинна розуміти, що вона "маніфестує" - щоб її пожаліли, або ж стає прикладом, як впоратися з недугою. Заворотнюк, судячи з усього, не хоче, щоб її жаліли, так як вона - сильна жінка.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)