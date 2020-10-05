"Кримінал" і скасування концерту: Полякова розповіла, як їй обернувся концерт у Харкові

Концерт Олі Полякової в Харкові (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Артистка прокоментувала скандальний концерт у Харкові

Українська співачка Оля Полякова потрапила в скандал через масовий концерт, який пройшов у Харкові. На артистку відкрили кримінальну справу, скасували концерт у Білій Церкві, також її дії засудили в Міністерстві охорони здоров'я України. На тлі скандалу співачка вирішила негайно звернутися до українців у своїй соціальній мережі Instagram.

Що сталося

Оля Полякова зі своїм концертом виступила з нагоди Дня вчителя у Харкові. У регіоні, де спостерігається висока захворюваність коронавірусом, концерт відбувся 3 жовтня, в суботу. Після цього, вже 4 жовтня у ГУ НПУ в Харківській області заявили про те, що на артистку було відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

Концерт Олі Полякової в Харкові 3 жовтня

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що на концерті було багато людей з дітьми. Тривалість виступу поп-співачки склала півтори години.

У деяких каналах Telegram публікувалася інформація про те, що "на концерт людей зганяли".

Скасування концерту

Команда співачки вже скасувала концерт у Білій Церкві, який повинен був відбутися 12 вересня. Про це артистка написала у своєму Instagram.

"Я просто передаю привіт міській адміністрації Білої Церкви та закликаю її до того, щоб її рішення були не тільки своєчасні, обдумані, обговорені з організаторами, але і приймалися відповідно до усіх правил та дозволів. А скасовувати, потім дозволяти, потім знову скасовувати... Все це виглядає як мінімум дивно і не вселяє довіри, дратує глядачів і розоряє організаторів", — написала співачка.

Як коментує скандал Оля Полякова

Вже 5-го жовтня знаменитість знову вийшла на зв'язок у своєму акаунті в соціальній мережі та прокоментувала скандал. Артистка повідомляє, що всі звинувачення пов'язані з передвиборною агітацією і порадила передплатникам не читати новини напередодні місцевих виборів.

"Всі, хто хвилюється з приводу того, що вони прочитали в ЗМІ, що на мене завели кримінальну справу з приводу харківського концерту, присвяченого Дню вчителя, я хочу заспокоїти. Я вдома в халаті й мені нічого не загрожує. І звичайно ж хочу сказати, що весь цей галас з концертами пов'язаний з передвиборчим срачем. Але все це можна обговорювати, коли вони закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені й за рік не зібрати. Тому дорогі мої, бережіть себе, мийте руки, не цілуйтеся і не читайте новини, особливо перед виборами", — радить Полякова.

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Що кажуть у МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився багатолюдним концертом української співачки Олі Полякової в Харкові 3 жовтня - люди стояли тісно один до одного, без масок і дотримання дистанції. Про це він сказав на брифінгу, відео якого опубліковане в Facebook.

Він розкритикував місцеву владу, яка допустила проведення в Харкові багатотисячного концерту. Степанов підкреслив, що для чиновників вибори важливіше здоров'я громадян.

Міністр нагадав, що за останні три місяці кількість госпіталізованих з діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася в п'ять разів. Зараз у лікарнях лежать 17 тисяч осіб, а максимальна кількість місць – до 50 тисяч. Виходячи з цього, Степанов побоюється, що скоро "банально не вистачатиме ліжок та медиків".

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