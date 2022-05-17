Біль у спині від носіння бронежилетів та зброї: ці вправи вас врятують

Зокрема, хребці "просідають" навіть у міцних тренованих чоловіків. Саме через це виникає загальна втома, біль у спині й усьому тілі.

У такій ситуації важливо чим скоріше звернутися до лікаря. Однак у нинішній ситуації не всі мають змогу це зробити. Тому можна виконати добірку дієвих вправ.

Які необхідно робити вправи

Вправи призначені для розвантаження хребта, зниження напруги у м’язах спини та зв’язках, оскільки основна причина болю в тому, що вони постійно напружені.

Важливо пам'ятати, що дискомфорт не повинен збільшуватись.

Фахівці виділяють наступні вправи;

Станьте обличчям до сидіння стільця, зігніть праву ногу в коліні й поставте її на сидіння. Покладіть ліву долоню на зовнішню сторону правого коліна і, не зміщуючи праву ногу, поверніть корпус вправо. Затримайтеся у положені на 30 сек. Повторіть вправу для лівої ноги;

Лежачи на спині, притисніть одне коліно до грудей, а іншу ногу тримайте прямо. Зробіть кілька глибоких вдихів. Стежте, щоб плечі були на підлозі. Виконайте декілька повторень на кожну ногу;

Ляжте на спину і розкиньте руки в сторони, ніби утворюючи літеру Т. Не відриваючи плечі від підлоги, поверніть обидва коліна спочатку в правий, потім у лівий бік, дихайте глибоко і вільно. Затримайтеся у положені на 30 сек;

Лежачи на спині, розведіть руки в сторони, тримайте одну ногу прямою. Другу ногу зігніть у коліні під кутом 90°, поставте протилежну руку на коліно. Поверніться обличчям до витягнутої руки. Обидва плеча повинні бути притиснуті до підлоги. Дихайте глибоко і вільно. Затримайтеся у положені на 30 сек;

Встаньте на коліна, вигніть спину і підніміть груди. Відчуйте, як розтягуються плечові м’язи. Дихайте спокійно близько 10 сек. Потім вигніть спину дугою, притискаючи підборіддя до грудей. Знову затримайтеся на 10 сек і поверніться у вихідне положення;

Сядьте на п’яти, злегка розвівши коліна вбік. Опустіть лоб на підлогу, витягніть руки прямо перед собою і розслабтеся, намагаючись дихати глибоко і спокійно.

Повідомляється, що якщо покращення не настає та біль прогресує, потрібно звернутись по медичну допомогу.