Біль у спині від носіння бронежилетів та зброї: ці вправи вас врятують

Військові, які беруть участь у боротьбі з окупантами, носять важкі бронежилети й зброю та потерпають від болю у спині. Зокрема, важливо знати вправи, які допоможуть у розвантаженні спини.
Про це повідомляє Інститут вертебрології та реабілітації.
Зокрема, хребці "просідають" навіть у міцних тренованих чоловіків. Саме через це виникає загальна втома, біль у спині й усьому тілі.
У такій ситуації важливо чим скоріше звернутися до лікаря. Однак у нинішній ситуації не всі мають змогу це зробити. Тому можна виконати добірку дієвих вправ.
Вправи призначені для розвантаження хребта, зниження напруги у м’язах спини та зв’язках, оскільки основна причина болю в тому, що вони постійно напружені.
Важливо пам'ятати, що дискомфорт не повинен збільшуватись.
Фахівці виділяють наступні вправи;
Повідомляється, що якщо покращення не настає та біль прогресує, потрібно звернутись по медичну допомогу.
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