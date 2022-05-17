Боль в спине от ношения бронежилетов и оружия: эти упражнения вас спасут

Военные, которые принимают участие в борьбе с оккупантами, носят тяжелые бронежилеты и оружие и страдают от боли в спине. В частности, важно знать упражнения, которые помогут в разгрузке спины.
Об этом сообщает Институт вертебрологии и реабилитации.
В частности, позвонки "проседают" даже у крепких тренированных мужчин. Именно из-за этого возникает общая усталость, боль в спине и всем теле.
В такой ситуации важно чем скорее обратиться к врачу. Однако в нынешней ситуации не все имеют возможность это сделать. Поэтому можно выполнить подборку действенных упражнений.
Упражнения предназначены для разгрузки позвоночника, снижения напряжения в мышцах спины и связках, поскольку основная причина боли в том, что они постоянно напряжены.
Важно помнить, что дискомфорт не должен увеличиваться.
Специалисты выделяют следующие упражнения;
Сообщается, что если улучшение не наступает и боль прогрессирует, нужно обратиться за медицинской помощью.
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