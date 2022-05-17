Боль в спине от ношения бронежилетов и оружия: эти упражнения вас спасут

В частности, позвонки "проседают" даже у крепких тренированных мужчин. Именно из-за этого возникает общая усталость, боль в спине и всем теле.

В такой ситуации важно чем скорее обратиться к врачу. Однако в нынешней ситуации не все имеют возможность это сделать. Поэтому можно выполнить подборку действенных упражнений.

Какие необходимо делать упражнения

Упражнения предназначены для разгрузки позвоночника, снижения напряжения в мышцах спины и связках, поскольку основная причина боли в том, что они постоянно напряжены.

Важно помнить, что дискомфорт не должен увеличиваться.

Специалисты выделяют следующие упражнения;

Станьте лицом к сиденью стула, согните правую ногу в колене и поставьте ее на сиденье. Положите левую ладонь на внешнюю сторону правого колена и, не смещая правую ногу, поверните корпус вправо. Задержитесь в положении на 30 сек. Повторите упражнение для левой ноги;

Лежа на спине, прижмите одно колено к груди, а другую ногу держите прямо. Сделайте несколько глубоких вдохов. Следите, чтобы плечи были на полу. Выполните несколько повторений на каждую ногу;

Лягте на спину и раскиньте руки в стороны, как бы образуя букву Т. Не отрывая плечи от пола, поверните оба колена сначала в правую, затем в левую сторону, дышите глубоко и свободно. Задержитесь в положении на 30 сек;

Лежа на спине, разведите руки в стороны, держите одну ногу прямой. Вторую ногу согните в колене под углом 90°, поставьте противоположную руку на колено. Повернитесь лицом к вытянутой руке. Оба плеча должны быть прижаты к полу. Дышите глубоко и свободно. Задержитесь в положении на 30 сек;

Встаньте на колени, выгните спину и поднимите грудь. Почувствуйте, как растягиваются плечевые мышцы. Дышите спокойно около 10 сек. Затем выгните спину дугой, прижимая подбородок к груди. Снова задержитесь на 10 сек и вернитесь в исходное положение;

Сядьте на пятки, слегка разведя колени вбок. Опустите лоб на пол, вытяните руки прямо перед собой и расслабьтесь, стараясь дышать глубоко и спокойно.

Сообщается, что если улучшение не наступает и боль прогрессирует, нужно обратиться за медицинской помощью.