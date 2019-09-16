Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському

Андрій Богдан розповів про те, що шепоче на вухо Володимиру Зеленському. Подібні ситуації досить часто обговорюються в ЗМІ, а також стають предметами для різних жартів і фотожаб.

Так, керівник Офісу президента України зізнався, що на вухо Зеленському шепоче термінові поради, пише ВВС-Україна.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан (скрін відео)

Крім того, за словами Богдана, "на вухо президенту" він може ділитися ідеями, які не терплять зволікання.

Андрій Богдан каже, що бувають випадки, в яких "якщо зараз не сказати, то буде втрачено час.

Так сталося і в Дніпрі, коли Зеленський уклав з міським головою Борисом Філатовим знамените парі про ремонт на Центральному мосту. А фото Богдана з Зеленським облетіло весь інтернет.

"Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі - або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, вона не було б так актуальна", - зауважив Богдан.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан (фото: УНІАН)

Голова ОП також додав, що незважаючи на всі поради, Володимир Зеленський приймає рішення сам.

Богдан також розповів, що вже більше року між Володимиром Зеленським і його соратниками існує домовленість.

"Ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", - сказав Андрій Богдан.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський у Києві урочисто відкрив "Ігри Нескорених" і виступив зі зворушливою промовою.

До речі, нещодавно охорона Володимира Зеленського стала найкращою у світі, виборовши золото на міжнародних змаганнях Bodyguard 2019.