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Зеленський розповів, чи може статися новий Маріуполь в Одесі: вони не зупиняться

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Одеса, Субота 23 квітня 2022 21:28
Зеленський розповів, чи може статися новий Маріуполь в Одесі: вони не зупиняться Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи можуть в Одесі відбутися такі обстріли, як в Маріуполі. Він заявив, що окупанти не зупиняться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

За його словами, окупанти мають тисячі танків та техніки. До того ж російські війська мають плани коридору до Молдови.

"Чи може статися новий Маріуполь в Одесі - так, може, вони мають тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться", - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський відреагував на удари по Одесі.

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