Боєць Нацгвардії зробив неймовірно романтичну пропозицію коханій: залучив сотню курсантів (відео)

20-річний Денис познайомився зі Світланою півтора року тому в Академії – на заняттях з рукопашного бою. І як він каже, закохався відразу ж.

Для урочистої пропозиції руки та серця він провів цілу спецоперацію. За легендою, нацгвардійці знімали святковий ролик до Дня Закоханих.

Для цього сотня військових вишикувалася на плацу у формі центру. 24-річна Світлана повинна була зайняти місце в самому центрі "сердечка". Вона на камеру вітала жителів Харкова з днем Всіх Закоханих.

Після привітання до неї ззаду підійшов Денис, з квітами та кільцем. Він встав на одне коліно, зізнався дівчині у своїх почуттях, і зробив пропозицію руки та серця. Світлана розплакалася, але відразу ж погодилася стати його дружиною.

Друзі почали плескати закоханим і вітати їх з заручинами.

Денис перед початком спецоперації зізнався, що дуже сильно хвилюється й абсолютно не уявляє, що його чекає.

Нацгвардієць зробив своїй коханій пропозицію на плацу