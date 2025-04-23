Бобры самостоятельно построили дамбу за два дня, которую власти не могли установить 7 лет

В заповедной ландшафтной зоне Брды в Чехии водятся настоящие сказочные бобры, точнее - хозяйственные. Они построили несколько дамб, образовав естественное водно-болотное угодье. И все бы ничего, бобры - они и есть бобры, но животные это сделали как раз в том же самом месте, где хотела построить дамбу администрация заповедной зоны.

Проект строительства плотины неподалеку полигона Брды начали еще в 2018 году и эта инфраструктура должна была помочь в восстановлении реки Клабаву. Но утвердить сам проект, стоимостью 30 млн крон (около 57 млн гривен), за 7 лет так и не смогли.

Бобрам на построение дамбы понадобилось всего 2 дня и своей работой они фактически сэкономили местному бюджету 1,2 млн долларов.

Военные и государственные леса, а также Влтавское водное управление вели дискуссии относительно проектов и права собственности на землю, а бобер просто опередил их. Это позволило сэкономить по сегодняшним ценам целых 30 миллионов крон", - сказал директор заповедника Богумил Фишер.

Бобры в дикой природе очень хозяйственные животные - они самостоятельно строят плотины и способствуют созданию водноболотных угодий, где потом находят приют другие виды.

Конечно, деятельность бобров не всегда идет во благо - они могут создавать неудобства для людей - затапливать приусадебные участки или вредить деревьям.

"Бобер может построить плотину за одну или две ночи. А человеку нужно получить на это разрешение, решение по водным правам, а тогда еще неизвестно, получите ли вы на это деньги. При желании можно построить и экскаватором, скажем, за неделю", - говорит зоолог Иржи Влчек.

Он добавил, что дамба бобров предложит лучшие условия для жизни многим видам - редкому каменному раку, лягушкам.

В этом заповеднике живет по крайней мере одна семья европейских бобров из примерно восьми человек. Другие находятся в окрестностях Нове Митровы или Хоржелед.