BMW внедрила технологию, которая устраняет одну из самых раздражающих проблем при вождении

Новый электрокроссовер BMW iX3, построенный на платформе Neue Klasse, будет сам включать поворотники, если обнаружит, что водитель собирается перестроиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge .

BMW берет инициативу в свои руки

В машине используется система слежения за вниманием, которая анализирует взгляд и поведение. Достаточно посмотреть в зеркало, чтобы система поняла намерение сменить полосу и самостоятельно активировала сигнал поворота.

Если попытаться перестроиться, не убедившись в безопасности, - система удержания в полосе вмешается и не даст изменить направление. Но стоит показать внимательность - и автомобиль уступит контроль.

Таким образом, в BMW сделали, казалось бы, невозможное - автомобиль сам напоминает водителю, что сигналы поворота важны, и даже берет эту функцию на себя.

Что еще известно о BMW iX3

iX3 - первый электромобиль на новой платформе Neue Klasse, рассчитанный на дальние поездки и умное вождение. Заявленный запас хода - до 650 км, быстрая зарядка до 400 кВт позволяет получить около 320 км пробега всего за 10 минут.

В основе - вычислительная система нового поколения на базе Qualcomm Snapdragon Ride, получившая внутреннее название "супермозг". Улучшенные камеры и высокоточный радар создают объемную картину окружающего мира.

Автомобиль умеет не просто следовать полосе и перестраиваться по команде, а проактивно подстраиваться под действия водителя. И все это - без резких вмешательств и назойливых сигналов.

Помимо "мозга", в iX3 установлен еще и "Heart of Joy" - процессор, который объединяет работу всех систем устойчивости, распределения тяги и управления моторами. Вместо десятков разрозненных контроллеров - единое ядро, которое обеспечивает чёткое поведение на дороге и точное торможение.

BMW iX3 (фото: Carsales)