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BMW внедрила технологию, которая устраняет одну из самых раздражающих проблем при вождении

Четверг 12 июня 2025 13:15
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BMW внедрила технологию, которая устраняет одну из самых раздражающих проблем при вождении Новые BMW будут автоматически включать световые сигналы поворота (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Новый электрокроссовер BMW iX3, построенный на платформе Neue Klasse, будет сам включать поворотники, если обнаружит, что водитель собирается перестроиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт о компьютерной технике The Verge.

BMW берет инициативу в свои руки

В машине используется система слежения за вниманием, которая анализирует взгляд и поведение. Достаточно посмотреть в зеркало, чтобы система поняла намерение сменить полосу и самостоятельно активировала сигнал поворота.

Если попытаться перестроиться, не убедившись в безопасности, - система удержания в полосе вмешается и не даст изменить направление. Но стоит показать внимательность - и автомобиль уступит контроль.

Таким образом, в BMW сделали, казалось бы, невозможное - автомобиль сам напоминает водителю, что сигналы поворота важны, и даже берет эту функцию на себя.

Что еще известно о BMW iX3

iX3 - первый электромобиль на новой платформе Neue Klasse, рассчитанный на дальние поездки и умное вождение. Заявленный запас хода - до 650 км, быстрая зарядка до 400 кВт позволяет получить около 320 км пробега всего за 10 минут.

В основе - вычислительная система нового поколения на базе Qualcomm Snapdragon Ride, получившая внутреннее название "супермозг". Улучшенные камеры и высокоточный радар создают объемную картину окружающего мира.

Автомобиль умеет не просто следовать полосе и перестраиваться по команде, а проактивно подстраиваться под действия водителя. И все это - без резких вмешательств и назойливых сигналов.

Помимо "мозга", в iX3 установлен еще и "Heart of Joy" - процессор, который объединяет работу всех систем устойчивости, распределения тяги и управления моторами. Вместо десятков разрозненных контроллеров - единое ядро, которое обеспечивает чёткое поведение на дороге и точное торможение.

BMW внедрила технологию, которая устраняет одну из самых раздражающих проблем при вожденииBMW внедрила технологию, которая устраняет одну из самых раздражающих проблем при вожденииBMW iX3 (фото: Carsales)

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