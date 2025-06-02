BMW представила экстремальный спорткар для дрифта: вот как он выглядит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, из композита выполнены корпуса боковых зеркал, крыша, передний сплиттер и массивный диффузор в заднем бампере. Однако главным внешним отличием версии CS стала оригинальная углепластиковая крышка багажника. На машине также установлены кованые колеса диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Покупатель сможет выбрать один из трех типов шин: спортивные, трековые и "ультратрековые".

Интерьер BMW M2 CS также обильно украшен углепластиком. Спортивные кресла обшиты кожей Merino. Скошенный руль обшит алькантарой и имеет метку нулевого положения. На центральной консоли выделена кнопка доступа к выбору ездовых режимов и гоночной телеметрии.

Рядная "шестерка" S58 объемом 3,0 л в очередной раз форсирована. По сравнению с базовым купе мощность увеличена с 480 до 530 л.с. Турбомотору ассистирует восьмиступенчатый "автомат". Вся тяга идет на заднюю ось через электронноуправляемый дифференциал M Sport.

Первую "сотню" купе набирает за 3,8 секунды. Разгон до 200 км/ч происходит за 11,7 с. Экстремальное купе BMW M2 CS будет выпущено ограниченным тиражом, но точное количество машин пока не раскрыто.

Выпускать их будут на заводе в мексиканском Сан-Луис-Потосе. Приоритетными рынками для версии M2 CS названы США, Китай и Германия. Старт продаж запланирован на конец лета, в Германии BMW M2 CS будет стоить от 115 тысяч евро.