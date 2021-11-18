RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блюдо за 50 гривень: крем-суп з цвітної капусти від учасника "Пекельної кухні"

Автор: Анна Шиканова

Учасник програми "Пекельна кухня" Олександр Громлюк поділився простим рецептом першої страви, яка сподобається і дорослим, і дітям. Це крем-суп з цвітної капусти.

Як приготувати корисне перше блюдо, яке зігріє і наситить – читайте нижче.

"Крем-суп - дуже ніжне перше блюдо, яке просто готується. У холодну пору року воно і насичує, і зігріває. А ще такий суп виходить недорогим. Його собівартість не перевищує 50 грн. Адже всі продукти, які ви для нього купите, можна використовувати й для приготування інших страв", - розповів Громлюк.

Інгредієнт

  • Цвітна капуста - 300-350 г
  • Цибуля ріпчаста - 70 г
  • Картопля – 100 г
  • Вершки - 150 г
  • Вода (курячий або овочевий бульйон)
  • Масло рослинне - 20 г
  • Вершкове масло - 20 г
  • Сіль - на смак

Важливе уточнення! Капусту для супу можна брати як свіжу, так і заморожену. Свіжу потрібно очистити та проварити.

Спосіб приготування:

1. Цибулю нарізаємо і трохи обсмажуємо на рослинній олії. Додаємо туди попередньо очищений і нарізану картоплю. Продовжуємо обсмажувати помішуючи.

2. Перекладаємо вміст в каструлю, додаємо води або бульйону і проварюємо.

3. Додаємо кольорову капусту. Свіжу, попередньо відварену, краще ще обсмажити разом з картоплею. Заморожену можемо просто додати в каструлю. Проварюємо все разом.

4. Коли капуста і картопля стануть м'якими, влийте вершки та перебийте все блендером до однорідної маси. Додайте вершкове масло і доведіть до смаку сіллю.

"Можна насушити грінок в прованських травах і рослинній олії та покласти зверху на суп. Виходить дуже смачно", - радить Олександр Громлюк.

Подивитися рецепти нових страв в "Пекельній кухні" можна понеділок, о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко поділився рецептом дуже простого паштету.

А також розповідали про те, що шеф-кухар поділився секретом приготування піци вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт