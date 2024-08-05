Яблочный Спас 2024: что нельзя делать в день Преображения Господня, приметы
Завтра, 6 августа, праздник - православные украинцы празднуют Преображение Господне по новому церковному календарю. В народе этот день называют Яблочным Спасом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Преображение Господне - это большой праздник для украинцев и верующих со всего мира. Посвящен воскресению Иисуса Христа, когда он явился перед учениками в божественном свете, зная обо всем, что произойдет с ним в будущем. Это произошло на горе Фавор, во время молитвы Иисуса со своими близкими учениками.
Хотя Преображение произошло в период февраля-марта перед Пасхой, а церковь решила поставить праздник летом, чтобы заменить языческий праздник урожая. Древние обычаи соединились с христианскими верованиями и превратились в Яблочный Спас.
Преображение, Дуччо ди Буонинсья (фото: Википедия)
Что нельзя делать завтра, 6 августа
На Яблочный Спас следует соблюдать несколько важных правил:
- Ограничение домашних дел. В этот день нельзя заниматься домашними обязанностями, такими как уборка, шитье или ремонт. Исключение - приготовление пищи.
- Избегайте убийства насекомых. Не убивайте насекомых, даже если они мешают, ведь считается, что это нарушает покой и мир, которые должны властвовать в этот день.
- Мир и покой в отношениях. Важно избегать ссор, конфликтов и недоразумений, вместо этого следует провести день в гармонии и молитвах.
- Прощение и помощь. Простите старые обиды и не отказывайте в помощи нуждающимся.
Соблюдение этих правил будет способствовать сохранению душевного покоя.
Преображение Господне, часть эпистилия середины XII ст. (фото: Википедия)
Народные приметы и традиции
На Яблочный Спас отмечают несколько важных традиций. В церкви святят венки из цветов, трав и пшеницы, а на полях ставят "Спасовую бороду" из последних колосьев, украшенных лентой. Этот обычай имеет древние дохристианские корни.
Также поминают умерших, которые по верованиям могут приходить к живым в этот день. Верят, что наши предки охраняют хозяйство и урожай, поэтому оставляют для них гостинцы, зажигают свечи, пекут хлеб и поливают медом.
Праздничная еда включает пироги с яблоками и грушами, печеные яблоки с медом, компот или кисель из груш, а также "шулики" с маком и медом. Также готовят варенье, консервируют фрукты и компоты.
Кроме этого, проводят магические ритуалы для обеспечения плодородия земли, окропляя вспаханную землю священной водой.
Не забывают о помощи бедным, угощая их освященными фруктами и принося плоды на кладбище, оставляя их на могилах, особенно на оставшихся неухоженными.
Церковь Преображения Господня во Львове (фото: Википедия)
У кого день ангела завтра
Сегодня именины празднуют Лев, Спас.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день "Врачи мира за мир"
- День Независимости Республики Боливия
- День независимости Ямайки.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", "Ближче до Бога", Sogodni Svyato, Википедия.