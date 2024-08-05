Яблочный Спас 2024: что нельзя делать в день Преображения Господня, приметы

Завтра, 6 августа, праздник - православные украинцы празднуют Преображение Господне по новому церковному календарю. В народе этот день называют Яблочным Спасом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Преображение Господне - это большой праздник для украинцев и верующих со всего мира. Посвящен воскресению Иисуса Христа, когда он явился перед учениками в божественном свете, зная обо всем, что произойдет с ним в будущем. Это произошло на горе Фавор, во время молитвы Иисуса со своими близкими учениками.

Хотя Преображение произошло в период февраля-марта перед Пасхой, а церковь решила поставить праздник летом, чтобы заменить языческий праздник урожая. Древние обычаи соединились с христианскими верованиями и превратились в Яблочный Спас.

Преображение, Дуччо ди Буонинсья (фото: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 6 августа

На Яблочный Спас следует соблюдать несколько важных правил:

Ограничение домашних дел. В этот день нельзя заниматься домашними обязанностями, такими как уборка, шитье или ремонт. Исключение - приготовление пищи.

В этот день нельзя заниматься домашними обязанностями, такими как уборка, шитье или ремонт. Исключение - приготовление пищи. Избегайте убийства насекомых. Не убивайте насекомых, даже если они мешают, ведь считается, что это нарушает покой и мир, которые должны властвовать в этот день.

Не убивайте насекомых, даже если они мешают, ведь считается, что это нарушает покой и мир, которые должны властвовать в этот день. Мир и покой в отношениях. Важно избегать ссор, конфликтов и недоразумений, вместо этого следует провести день в гармонии и молитвах.

Важно избегать ссор, конфликтов и недоразумений, вместо этого следует провести день в гармонии и молитвах. Прощение и помощь. Простите старые обиды и не отказывайте в помощи нуждающимся.

Соблюдение этих правил будет способствовать сохранению душевного покоя.

Преображение Господне, часть эпистилия середины XII ст. (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции

На Яблочный Спас отмечают несколько важных традиций. В церкви святят венки из цветов, трав и пшеницы, а на полях ставят "Спасовую бороду" из последних колосьев, украшенных лентой. Этот обычай имеет древние дохристианские корни.

Также поминают умерших, которые по верованиям могут приходить к живым в этот день. Верят, что наши предки охраняют хозяйство и урожай, поэтому оставляют для них гостинцы, зажигают свечи, пекут хлеб и поливают медом.

Праздничная еда включает пироги с яблоками и грушами, печеные яблоки с медом, компот или кисель из груш, а также "шулики" с маком и медом. Также готовят варенье, консервируют фрукты и компоты.

Кроме этого, проводят магические ритуалы для обеспечения плодородия земли, окропляя вспаханную землю священной водой.

Не забывают о помощи бедным, угощая их освященными фруктами и принося плоды на кладбище, оставляя их на могилах, особенно на оставшихся неухоженными.

Церковь Преображения Господня во Львове (фото: Википедия)

У кого день ангела завтра

Сегодня именины празднуют Лев, Спас.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: