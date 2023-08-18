Яблочный Спас 2023: что строго запрещено делать, чтобы не случилась беда

19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне, или в народе - Яблочный Спас. Великий двунадесятый праздник имеет свои традиции, ритуалы, приметы, а также ограничения и запреты.

Что можно и нельзя делать на Второй Спас - в материале Styler дальше.

Главные запреты Яблочного Спаса

В этот праздник яблоки можно есть только после освящения. А перед тем, как откусить фрукт, стоит загадать желание, оно обязательно сбудется.

Не стоит в этот день заниматься уборкой, стиркой, тяжело физически работать. Исключение - сбор яблок, а также приготовление пищи.

19 августа запрещено ссориться, злословить или распускать руки. Говорят, что нарушителей ждет безденежье и болезни.

На Второй Спас не заключали браки, не венчались, потому что счастья в такой семье не будет.

В народе верили, что в этот день запрещено трогать каких-либо насекомых, даже комаров убивать нельзя. Иначе накличете беду.

Яблочный Спас - важный праздник в церкви и в народе (фото: freepik)

Что нужно сделать на Спас

В храмах проходят богослужения, на которых верующие освящают корзины с новым урожаем. Святят обязательно яблоки.

По желанию можно освящать мед, соты, воду, разные овощи из нового урожая, фрукты.

На Спас традиционно готовят угощение из яблок на праздничный стол. Но помните, что угощение должно быть постным, ведь с 14 по 27 августа продолжается Успенский пост.

В народе верили, что с помощью первого съеденного яблока можно предсказать будущее. Если оно окажется кислым, то следовало готовиться к трудностям, а если плод будет сладким, скоро произойдут радостные события.

На Второй Спас варили яблочное варенье, компоты, пекли пироги, которыми угощали родственников и знакомых, бедных.

Принято на Второй Спас посещать родителей, которым обязательно нужно испечь яблочный пирог.

Отметим, что с переходом на новый церковный календарь ПЦУ и УГКЦ Преображение Господне будет праздноваться 6 августа вместо 19-го.